O goberno de Santiago confía en aprobar os orzamentos para 2018 antes de final de ano

O goberno local de Santiago de Compostela confía en aprobar os orzamentos municipais para 2018 antes de que finalice este ano. Así o indicou este venres o rexedor compostelán, Martiño Noriega, que asegurou que as conversacións para lograr o apoio de PSOE e BNG ás contas son "positivas" tras mes e medio de contactos.

Martiño Noriega | Fonte: Europa Press

Deste xeito, Compostela Aberta espera ter listo o borrador dos orzamentos para que sexan aprobados antes de que finalice este ano, o que suporía un "adianto" respecto ao último exercicio, cando recibiron luz verde da corporación no mes de febreiro co respaldo do BNG, a abstención do PSOE e o voto en contra do PP.

Este venres, Noriega sinalou que socialistas e nacionalistas son "os socios preferentes" para sacar adiante as contas do próximo ano e, por iso, desde mediados do pasado mes de outubro o goberno mantivo cinco reunións con estes grupos para lograr o seu apoio.

Así, segundo o primeiro edil, a próxima semana celebrarase un novo contacto no que está previsto que PSOE e BNG fagan as súas achegas a ser incluídas no borrador.

Neste sentido, Noriega cre que en Santiago existe unha "ampla maioría progresista" que debe ser reflectida nunha cuestión como os orzamentos, que "vai máis aló dunha cuestión de goberno", xa que son un asunto "de cidade".

GRAO DE EXECUCIÓN

Nas conversacións de Compostela Aberta con PSOE e BNG estará sobre a mesa o grao de execución dos orzamentos municipais, unha das materias pendentes da cidade, que presenta un dos niveis máis baixos de Galicia en cumprimento do orzado ao peche do exercicio, como denunciou a oposición nunha sesión plenaria celebrada en outubro.

En relación a isto, Martiño Noriega expresou que, para elevar o grao de execución (ao peche de 2016 só executouse o 22 por cento do previsto), é necesario que as contas se aproben en pleno "canto antes".