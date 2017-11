Citan a declarar por lesións graves por imprudencia ao dono dos cans que atacaron a unha muller en Covelo

O dono dos cans, de raza potencialmente perigosa, que atacaron a unha muller no municipio pontevedrés de Covelo foi citado a declarar en calidade de investigado por un suposto delito de lesións graves por imprudencia.

Fontes xudiciais confirmaron a Europa Press que o día inicialmente previsto para esta comparecencia foi cambiado por petición da familia da vítima, unha muller de 82 anos á que tiveron que amputar as dúas pernas debido ao ataque sufrido polos dous animais, cruzamento de dogo de Bordeus con bóxer. Polo momento, non transcendeu a nova data.

A familia explicou a Europa Press que aínda esperan pola data nova para a declaración e que se presentaron xa como parte nas instrucións. De feito, unha avogada da familia xa acudiu ao hospital Álvaro Cunqueiro a visitar á muller que foi agredida en días pasados.

A investigación aberta pola Guardia Civil xa apuntara esta vía penal que confirma o xulgado de Ponteareas, o cal cita ao acusado, duns 40 anos, en calidade de investigado por un delito de lesións graves por imprudencia.

Os dous cans, que foron retirados ao Centro de Atención e Protección de Animais (CAAN) da Deputación de Pontevedra após o sucedido, non estaban identificados o chip correspondente nin estaban asegurados polo dono (mínimo a lei obriga a un seguro de 125.000 euros), co que tamén está aberta a vía administrativa.

O Código Penal apunta que un delito de lesións imprudentes ten unha pena de tres a seis meses ou multa de seis a 18 penas, ademais da responsabilidade civil. Pero máis aló nos casos graves, é dicir, se a lesión causa perda total dun órgano ou membro principal ou dun sentido, impotencia, esterilidad, grave deformidade física e grave enfermidade somática ou psíquica, que é o caso de Covelo, segundo explicaron fontes xurídicas a Europa Press.

EVOLUCIONA BEN

María Dolores Álvarez, a muller de 82 ferida o sábado 4 de novembro cando regresaba á súa casa nas Barreiras, no municipio de Covelo, evoluciona ben. Segundo confirmou a familia a Europa Press, atópase en planta no hospital onde foi intervida de urxencia.

"Está mellor, aos poucos vaise recuperando", manifestou un dos seus fillos, Adolfo Martínez, despois de que superase os primeiros días máis críticos, debido á gravidade das lesións e á diabetes que sofre.

CASO DE MOS SOBRESEÍDO

Doutra banda, o xulgado número tres de Porriño ha sobreseído provisionalmente a instrución sobre o ataque que, uns días despois, tivo lugar no municipio pontevedrés de Mos por parte dun American pitbull --can de raza potencialmente perigosa-- a unha muller de 76 anos, neste caso, na súa propiedade privada. O dono do can é o seu fillo.

Segundo confirmaron a Europa Press fontes xurídicas, o xulgado entende que non hai delito penal e sinala, no auto de sobresemento, que os papeis estaban en regra e o seguro ao nome de quen, ao cabo, era o propietario (o seu fillo), aínda que a titularidade do can aínda faltaba por tramitar.

Con todo, a pesar de que non se instrúen dilixencias penais, non se prexulga que se poidan levar a cabo actuacións de tipo civil se a vítima así o quixese.