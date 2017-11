O rei Juan Carlos I, novo embaixador vitalicio do Camiño de Santiago

Juan Carlos I será o cuarto embaixador vitalicio do Camiño de Santiago, distinción que o rei emérito recibiu "encantado", segundo destacou este venres o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Juan Carlos I de España no Mutua Madrid Open 2016 | Fonte: Europa Press

Feijóo deu a coñecer despois da reunión do Consello esta decisión, coa que Juan Carlos I se converte no cuarto embaixador permanente das rutas xacobeas, xunto co por entón príncipe de Asturias e seleccionador nacional de fútbol, Felipe VI e Vicente del Bosque, respectivamente, e o actual presidente do Goberno central, Mariano Rajoy.

En rolda de prensa, o xefe do Goberno galego destacou o "compromiso" que a Coroa "sempre" mantivo co Camiño, e mostrouse convencido de que Juan Carlos I, que ademais "pasa bastantes temporadas en Galicia", vai ser "un gran embaixador de honra".

Así, valorou que esta medida é "algo de ida e volta", posto que supón unha distinción para o rei emérito, pero el tamén é "un reclamo" desde o punto de vista da personalidade que é e porque ten "contactos no mundo", o que pode contribuír, segundo Feijóo, no obxectivo da internacionalización do Camiño.

Con todo, Núñez Feijóo celebrou que as rutas xacobeas xa rexistran "cada vez máis peregrinos"; nun ano no que apuntou que é posible que se volva a superar a marca de visitas, xa que "as cousas" están "a ir ben", pero poden "ir mellor".