O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, advertiu este venres que o partido debe impulsar "un novo tempo político leal" coa nova dirección que el encabeza e engadiu que o "mandato da militancia" é que o "proxecto galego e galeguista" estea "por encima de calquera tipo de cuestións persoais ou estruturas provinciais".

Gonzalo Caballero, entre Quiroga e Leiceaga, após unha reunión co Grupo | Fonte: Europa Press

Así se pronunciou despois de ser preguntado polo paso adiante dado polo exlíder dos socialistas galegos Pachi Vázquez ao optar a liderar o PSOE ourensán, do que rexeitou "facer análise ou comentarios" igual que non se pronunciou sobre outros aspirantes. Iso si, advertiu, sen apuntar a ninguén expresamente, que o PSdeG non pode "caer no erro de ter ningún tipo de virreinato provincial".

"E iso non vai en relación a ningún candidato; nin polo que vostedes me preguntan, nin por ningún outro. O PSdeG vai ter un proxecto galego e galeguista que será acompañado por estruturas orgánicas provinciais e tamén estruturas comarcais. A folla de renovación e fortalecemento do conxunto do PSdeG primará por encima de calquera outro escenario", reflexionou.

Dito isto, nunha rolda de prensa no Parlamento na que compareceu con José Antonio Quiroga e Xoaquín Fernández Leiceaga, trasladou o seu "respecto" por todos os candidatos que concorran aos procesos provinciais en marcha, e deu por feito que "a lealdade" dos que se presentan está "garantida".

Non en balde, advertiu que non hai "ningún tipo de formulación por encima do mandato da militancia", que sitúa --insistiu-- "o proxecto galego e galeguista por riba de calquera outra cuestión persoal ou provincial".

"NOVO TEMPO"

Aclarado este punto, deu a "benvida" a todos os candidatos provinciais e reafirmouse en que o obxectivo dos procesos é "fortalecer estas estruturas", e tamén recuperar e reforzar as comarcais, no marco do impulso do "novo tempo" dun partido "renovado, integrado e máis forte".

Caballero considera que estes procesos se están "desenvolvendo con normalidade" e declinou facer valoracións concretas de aspirantes.

ORZAMENTOS A CORUÑA

Sobre o conflito na Coruña de Marea Atlántica co PSdeG no marco da negociación dos orzamentos, ha replicado que a dirección do partido marca "unha liña de acción" para o conxunto de Galicia e, á marxe, a formación ten os órganos "competentes" no ámbito local para dirimir este tipo de cuestións.

"Nós facemos unha formulación en clave galega e galeguista", insistiu, antes de remarcar que, sen pecharse a falar con outras forzas da esquerda, os socialistas están "moi centrados en falar cos cidadáns" para poder construír "unha alternativa" ao PPdeG.