O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirmou que "sempre se pode considerar mellorable" a indemnización fixada pola catástrofe do Prestige, aínda que asegura que o que "preocupa" agora é cobrar esa cantidade, "porque non vai ser fácil" o reintegro "na súa totalidade" e posto que é "probable" que haxa recursos.

O presidente da Xunta na roda do Consello | Fonte: Europa Press

"Creo que a situación do Prestige hoxe está mellor do que estaba hai un ano, porque temos unha sentenza do Supremo e temos un auto da Audiencia Provincial da Coruña e por tanto estamos nunha situación mellor", chamou a atención, a preguntas dos xornalistas na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta.

"Se é suficiente ou non é suficiente despois do que padeceu Galicia unha cifra que aproximadamente creo lembrar que está por baixo do 40% do que pedía a Fiscalía, pois entenderá que eu estou máis de acordo co que pedía a Fiscalía que co que este auto sinala", engadiu.

Con todo, o titular do Goberno autonómico valorou que se está falando de "contías moi importantes" e destacou que "o importante é que a sentenza é clara", na liña de defensa da Xunta de Galicia "no sentido de que houbo delito ambiental, moral e múltiples danos". "E iso reflíctese tanto no Supremo como no auto da Audiencia", apostilou.

A continuación, chamou a atención sobre que o que "preocupa neste momento" é "cobrar esa cantidade". No caso de que se interpoñan recursos, esperou que "os gañe o interese xeral de Galicia" para que "se poida cobrar esa cantidade", que non irá "para o patrimonio galego".

GALICIA "XA COBROU"

E é que Feijóo subliñou que Galicia "xa cobrou por parte do Goberno central", que lle indemnizou polos gastos que tivo, "e agora a sentenza vén dar o 100% do floco que faltaba". "Vénnos a dar eses dous millóns de euros escasos que era o floco que nos faltaba por cobrar", expuxo.

Neste sentido, remarcou a importancia de "que cobre o Goberno central porque é o goberno de todos e tivo uns danos enormes".

Celebrou que "as empresas que foron cómplices de que esa chatarra flotante puidese entrar nas costas perimetrales de Galicia por fin paguen e por fin indemnicen, probablemente menos do que deberían", así como a "mensaxe importante" que se envía con isto, que é que "quen contamine pague".