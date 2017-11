O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, interveu este venres na reunión semanal do Grupo Parlamentario do PSdeG, onde ratificou a "reafirmación e respaldo" da executiva a unha liña de "oposición firme, contundente e con sentido de país".

Caballero subliñou que o Grupo está a facer "un bo traballo", pero mostrouse convencido de que o feito de ter unha nova dirección política firme permitirá que a posición de grupo sexa "máis forte, máis contundente e máis activa". Tamén quedará "reforzada" a acción política de cada deputado e do grupo no seu conxunto.

E é que o dirixente socialista reivindicou ao PSdeG como "a esquerda do país". "Os socialistas somos a alternativa ao PPdeG", proclamou.

Aínda que recoñeceu que hai "outras opcións", tras ser preguntado polo marco no que encaixaría a En Marea e BNG, sinalou que o seu partido pode ser "a única opción posible para canalizar unha maioría social de progreso que permita un goberno de esquerdas nun futuro".

Tralo encontro deste venres, que transcorreu nun clima de cordialidade, explicou que "queda aberta" unha liña de cooperación que "se repetirá cando as circunstancias" así o esixan.

INCORPORACIÓN Á DIRECCIÓN DO GRUPO

Ademais, aínda que Caballero sinalou a Leiceaga, recentemente ratificado como portavoz parlamentario e tamén presidente do PSdeG, como o "instrumento" que permitirá canalizar as directrices políticas do partido á Cámara, anunciou a incorporación á dirección do Grupo do seu secretario de Organización e tamén deputado, José Antonio Quiroga.

No encontro tamén participou a secretaria de Política Institucional e expresidenta do Parlamento, Dolores Villarino.

CABALLERO NA CÁMARA?

Finalmente, preguntado acerca de se el expón a posibilidade de forzar a súa entrada na Cámara, Gonzalo Caballero reafirmouse en que a postura manifestada até agora non variou: polo menos polo momento centrarase na Secretaría Xeral para impulsar "un proxecto galego e galeguista".

"Nestes meses non teño previsto estar na Cámara ou noutro lugar institucional. Para este primeiro tempo, a miña folla de ruta é dedicarme a fortalecer, traballar e recuperar músculo; e canalizar a acción política de todos os nosos cargos para ser un exército fronte á incompetencia e ineficacia da dereita", proclamou.

En todo caso, "nun tempo de moito cambio político", afirmou que tampouco quere facer "unha formulación a longo prazo" en relación a "onde pode ser máis útil á organización o secretario xeral".