O xuíz cre que o condutor que se estrelou en Gondomar en setembro de 2016, e causou un morto, ía a 200 km/h

O Xulgado de Instrución número 8 de Vigo finalizou a instrución achega do accidente mortal sucedido en setembro de 2016 en Gondomar, no que perdeu a vida un mozo, e dispuxo continuar a tramitación de dilixencias pola vía do procedemento abreviado, nun auto no que mantén que o condutor do coche que provocou o sinistro circulaba a 200 km/h nunha vía coa velocidade limitada a 50 km/h.

Nese auto, o maxistrado expón as circunstancias nas que sucedeu o accidente, sobre as 7,00 horas do 18 de setembro de 2016. Así, o mozo Brais V.N., investigado nesta causa, conducía un coche Mercedes a 200 quilómetros por hora pola PO-340 cando, á altura do termo municipal de Gondomar, nun lugar coa velocidade limitada a 50 quilómetros por hora, saíuse da vía e impactou contra un muro. O condutor deu positivo no test de alcoholemia.

Xunto a el, viaxaban no vehículo outro catro novos que resultaron feridos de diversa consideración. Entre eles, o ocupante do asento central traseiro, José Luís P.V., de 25 anos de idade, que saíu disparado e, debido á gravidade das súas feridas, faleceu no hospital uns días despois.

ESCRITOS DE ACUSACIÓN

O xuíz establece que as dilixencias deben tramitarse agora polo sistema de procedemento abreviado, por se os feitos imputados a Brais V.N. fosen constitutivos dun delito de condución temeraria cun delito de homicidio por imprudencia.

Nos próximos días, a Fiscalía e as acusacións acudidas deberán formular os seus escritos de acusación (ou soibreseimiento) e, excepcionalmente, solicitar a práctica de novas dilixencias.