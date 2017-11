Detidas catro persoas por varios roubos en vivendas das provincias de Ourense e Pontevedra

A Comandancia da Guardia Civil de Ourense iniciou operación policial denominada 'Cleaner' en relación cos roubos en vivendas habitadas, que desde principios de maio deste ano producíanse nas comarcas do Ribeiro e O Carballiño. Foron detidas catro acodes por roubos nas provincias ourensá e pontevedresa.

Detidas catro acodes por rbos en vivendas en Ourense e Pontevedra | Fonte: Europa Press

Segundo informa o Instituto Armado, a operación iniciouse en maio de 2017 ao detectarse un incremento de roubos en vivendas habitadas das comarcas ourensás do Carballiño, Maside e Ribadavia, aproveitando a ausencia dos seus moradores.

Até o momento procedeuse á detención na localidade do Carballiño de catro acodes como presuntas autoras de varios roubos en vivendas, nas comarcas do Carballiño e Ribadavia, así como na provincia de Pontevedra.

Os detidos foron identificados como o home J.M.M., de 33 anos; a moza K.M.P., de 19 anos; a moza S.E.L, de 23 anos; e o home M.M.C., de 30 anos, todos eles veciños do Carballiño.

Ademais, realizouse un rexistro domiciliario, no cal se incautaron numerosas xoias, reloxos, televisores, teléfonos móbiles, tabletas e ferramentas.

IDENTIFICACIÓN DO ROUBADO

A Guardia Civil solicita ás persoas que sufrisen roubos nas súas vivendas no período comprendido entre o mes de maio de 2016 e a actuialidad nas provincias de Ourense e Pontevedra, pasen pola Comandancia ourensá para comprobar se entre o material incautado atópase algunha das pertenzas que lle foron sustraídas.

Para iso poderán acudir na semana do 20 ao 24 de novembro en horario de 10,00 a 14,00 horas e do 27 de novembro ao 1 de decembro no mesmo horario.

No caso de que ditas persoas non puidesen acudirse no horario exposto, a Benemérita pídelles que se poñan en contacto coa Unidade Orgánica de Policía Xudicial, Grupo de Patrimonio, da Comandancia de Ourense, a través do teléfono 988 23 53 53, extensións 245 e 316.

Os detidos e efectos intervidos serán postos a disposición do Xulgado de Instrución número 2 do Carballiño nas próximas horas. A operación continua aberta e non se descartan máis arrestos.