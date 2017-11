Pasa a disposición xudicial a nai do meniño atopado nun colector de lixo en Ourense

A nai do meniño atopado nun colector de lixo o pasado mes de setembro chegou ás 17,07 horas ao Xulgado de Instrución número 3 de Ourense para prestar declaración por un delito de asasinato en grao de tentativa.

Chega ao xulgado a nai do recentemente nado atopado no lixo en Ourense | Fonte: Europa Press

A muller, de 29 anos, chegou aos xulgados a bordo dun coche policial cos cristais tintados e escoltada por outros dous vehículos, no medio da expectación de diversos medios de comunicación que esperaban na entrada posterior do edificio xudicial.

A muller foi detida ao redor das 13,00 horas deste mércores cando se dispuña a entrar na súa vivenda no barrio do 21, o mesmo no que foi abandonado o neno, e que é unha veciñanza obreira situado nos arredores da cidade.

OS FEITOS

Os feitos tiveron lugar domingo día 17 de setembro de 2017 sobre as 16,00 horas cando un indixente que rebuscaba no lixo atopou a un neno recentemente nado dentro dunha bolsa no interior dun colector.

De inmediato comunicou o achado a unha parella que se atopaba nas proximidades, a cal sacou ao bebe do colector e deu aviso aos servizos de emerxencia. A responsable dun bar situado nas proximidades prestou as primeiras asistencias, até a chegada dos servizos sanitarios.

Unha vez que a comisaría tivo coñecemento do achado, enviou ao lugar unha dotación policial de Seguridade Cidadá e un equipo de Policía Xudicial; que se fixeron cargo da situación e aseguráronse de que o recentemente nacido recibise a asistencia adecuada.

O menor estivo ingresado durante oito días no Complexo Hospitalario Universitario Ourensán (CHUO) onde se recuperou ata que foi dado de alta e pasou a estar cunha familia de acollida.