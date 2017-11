(AM) Trinta e catro cámaras vixiarán os montes desde maio e a Xunta cobrará a extinción a quen non limpe

A rede dixital de videovixilancia para contribuír na prevención de incendios forestais nos montes galegos constará de 34 cámaras nunha primeira fase, que a Xunta espera que estea en marcha a partir de maio.

Zona queimada nun incendio en Chandebrito | Fonte: Europa Press

Ademais, os custos de extinción poderán ser repercutidos aos propietarios que incumpran a súa obrigación de limpar o monte, as distancias mínimas que establece a lei de montes ou que manteñan en estado de abandono parcelas que foron concentradas, no caso de que estes incumprimentos "provoquen ou agraven" un incendio forestal.

Así o destacou este venres, na rolda de prensa posterior ao Consello, o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, quen sinalou que as cámaras cubrirán un 48% do territorio e as 73 parroquias de alta actividade incendiaria.

Ademais, Feijóo expuxo as 12 medidas que Medio Rural presentou esta semana á Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que, entre outros aspectos, habilitan para a expropiación de leiras de propietario descoñecido e para intervir en solares sen orde xudicial. Neste último caso, remarcou que "o que é inviolable é o domicilio", para diferencialo da leira que o rodea.

Estas medidas, que modifican catro leis, serán presentadas polo grupo parlamentario do PPdeG a modo de emendas, para a súa incorporación á lei de acompañamento dos orzamentos, segundo explicou o titular do Goberno autonómico.

MONTES COMUNAIS ABANDONADOS

O Consello analizou esta xornada un informe sobre as modificacións relacionadas coa xestión forestal que a Xunta prevé que se incorporen á lei de medidas de acompañamento dos orzamentos de 2018, co fin de aplicalas "de forma case inmediata".

Entre elas, o Executivo destaca o feito de que os montes veciñais en man común que non estean explotados adecuadamente poderán declararse en estado de grave abandono de forma que poidan ser incorporados ao Banco de Terras.

Poderá ofertarse a súa xestión a terceiros que estean dispostos a poñer o monte en valor durante 50 anos, a condición de que a comunidade rexeite o coidado do monte ou a súa posta en valor.

No caso de terreos que dificulten a xestión dos montes por parte das sociedades de fomento forestal (Sofor), ou ben se incorporarán ao Banco de Terras ou mesmo se expropiarán.

Feijóo xustificou estes puntos no feito de que "o interese público" ten que primar en casos nos que aqueles que non queren ordenar os montes prexudiquen aos que si.

Ademais destas novas emendas, a reunión semanal da Xunta analizou o paquete de medidas no que están involucrados os concellos, que recolle a que establece que os custos de extinción poderán ser repercutidos aos propietarios que incumpran as súas obrigacións.

A maiores, incluiranse nas redes primarias de xestión de biomasa as subestacións eléctricas e estacións de telecomunicacións, o que quere dicir que no cinco metros de perímetro destas instalacións non se poderán plantar especies pirófitas e deberá xestionarse a biomasa.

Igualmente, incluiranse nas faixas secundarias as vivendas illadas en solos rústicos a máis de 400 metros do monte. Suprímense tamén as distincións que se establecían sobre a plantación de especies pirófitas e a partir de agora quedará prohibido plantar piñeiros, eucaliptos e acacias nos 50 metros ao redor de edificacións, vivendas e urbanizacións, instalacións, límite de solo urbano, rural e urbanizable (as faixas secundarias de xestión da biomasa).

Respecto da data en que os traballos de roza terán que estar terminados, adiántase ao 31 de maio, cando até agora estaba establecida en xuño.

Entre as emendas, a Xunta tamén chama a atención sobre as que, asegura, permitirán axilizar as accións que deben executar as administracións con carácter subsidiario. Unha obrigación que teñen "desde hai 10 anos", segundo lembrou Núñez Feijóo.

Así, explica que, cando se requira xestionar a biomasa a propietarios de parcelas descoñecidas e ilocalizables, "bastará cun aviso cun prazo de 15 días no Boletín Oficial do Estado e no Diario Oficial de Galicia".

Ábrese tamén a posibilidade de limpar os montes máis descoidados sen que teña que existir consentimento das persoas responsables nin autorización xudicial, sempre que estas parcelas non teñan consideración de domicilio.

Por outra banda, cando exista un grave risco para as persoas e os bens materiais, poderán delimitarse por decreto as zonas de actuación prioritaria para que se limpen de forma inmediato. Chegará cunha resolución da propia Consellería de Medio Rural ou dos concellos.

Neste paquete de medidas fíxase a posibilidade até de expropiar parcelas de titular descoñecido en que non se estea xestionando debidamente a biomasa e, por tanto, teña que facelo unha administración pública. O requisito será que os custos destes traballos sexan superiores ao valor catastral do terreo.

De igual forma, vaise a incorporar tamén a incautación de madeira cando sexa a administración a que limpe ese territorio de forma subsidiaria. Se desta venda existe beneficio, o importe resultante incorpórase a un fondo de nova creación que permitirá ter orzamento para executar outras rozas.

A cuestións dos medios de comunicación, Feijóo afirmou que informes da asesoría xurídica da Xunta avalan cada unha das medidas, e descartou que calquera destas actuacións vaia a ter carácter retroactivo.

Ademais, incidiu na necesidade de cambiar "a cultura" para que os particulares fáganse responsables dos seus terreos e, aínda que admitiu que "non se vai a poder chegar a todas as parcelas o próximo verán", avogou por facer cumprir "as regras de xogo".

Interrogado pola falta de medios dos concellos, asumiu que hai que "falar" con eles. "Queren seguir falando de financiamento, e falaremos", comentou.

Por último, en relación cos prazos para cobrar as axudas, mostrouse aberto a estudar se hai que amplialos no caso de que algún consistorio non tivese tempo suficiente para presentar solicitudes.

AS CÁMARAS

Por outra banda, a rede de vixilancia dos espazos forestais para apoiar o labor de detección e prevención e seguimento dos incendios estará operativa na súa primeira fase en 2018, e contará cun investimento de case 2,03 millóns de euros até 2022.

Anunciada por Feijóo como unha das 30 medidas na proposta de acordo forestal, xestionarase a través dunha plataforma tecnolóxica que facilitará a vixilancia remota dos montes desde un centro de control as 24 horas do día e permitirá aos axentes e técnicos forestais o acceso en tempo real ás imaxes, mesmo mediante dispositivos móbiles.

Permitirá xeoposicionar o punto exacto que se está visualizando como mecanismo de apoio á toma de decisións polas autoridades e persoal técnico para mobilizar e xestionar medios e recursos para os labores de extinción.

A rede, que nesta primeira etapa abarca unha cobertura visual de 1,4 millóns de hectáreas, despregarase aproveitando as infraestruturas de Retegal.

A Xunta definirá nunha segunda fase como será a súa ampliación e prevé abrir unha consulta pública ao mercado para analizar a posibilidade de incorporar tecnoloxías innovadoras que melloren a eficacia do dispositivo ou permitan avanzar na detección temperá de lumes.