O presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, dixo ao Goberno central que ten "unha xanela para negociar" con Europa a inclusión do noroeste en 2018, dentro do corredor atlántico na rede transeuropea de transportes.

Ou Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, Comparecerá En Rolda De P | Fonte: Europa Press

Preguntado respecto diso na rolda de prensa tralo Consello, Feijóo afirmou que a Xunta mantén a súa postura, e informou de que este xoves falou con Castela e León. "E imos seguir reclamándoo", subliñou, tras aludir á alianza con esta comunidade e coa de Asturias.

"Non nos imos a mover dese compromiso", destacou o tamén líder dos populares galegos, quen ve "de xustiza" a incorporación do noroeste no corredor atlántico e advirte de que o seu Executivo non vai dar "nin un paso atrás" neste ámbito.

Deste xeito, remarcou que o Goberno de Mariano Rajoy "debe expoñelo" o ano próximo, cando se abre o procedemento para a revisión do deseño.