O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, desexou "toda a sorte que poida alcanzar" a Pachi Vázquez, un político "que ten unha longa experiencia e que sabe destas cousas". "Sabe de primarias e sabe de eleccións", apostilou.

Ou Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, Comparecerá En Rolda De P | Fonte: Europa Press

Así se pronunciou en rolda de prensa despois do Consello preguntado polo anuncio de Vázquez de que optará a liderar o PSOE provincial de Ourense nun proceso que suma xa catro aspirantes.

"Non teño nada que engadir. O Partido Socialista ten que decidir o seu futuro, como mellor considere oportuno", expuxo Feijóo, antes de subliñar que "o que ninguén pode discutir a Pachi Vázquez é que é un político que ten unha longa experiencia e que sabe destas cousas: sabe de primarias e sabe de eleccións".

Á nova dirección do PSOE galego desexoulle "máis acerto que as últimas decisións que adoptou, cando se negou a comparecer no Parlamento". "Iso non pode ser o novo Partido Socialista de Galicia", recriminoulle, ao cuestionar "dicirlle aos seus presidentes provinciais que non comparezan na Cámara". Iso, para Feijóo, "é unha vella política que debe estar esquecida xa para todos os partidos".

Deste xeito, desexou "sorte aos compañeiros do señor Pachi Vázquez" e a este tamén "toda a sorte que poida alcanzar nesa volta á actualidade" política.