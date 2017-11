O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, rexeitou pronunciarse este venres sobre as conversacións da Operación Lezo nas que se cita o seu nome. "Non me merece ningún comentario", aseverou.

Ou Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, Comparecerá En Rolda De P | Fonte: Europa Press

Desta forma, ao ser preguntado en rolda de prensa após o Consello, Feijóo respondeu que unha operación de gran complexidade realizada esta semana na sanidade pública galega parécelle "máis interesante" que o relacionado con esa Operación.

Manifestouno após ser interpelado pola información que alude a que o expresidente da Comunidade de Madrid Ignacio González e o exministro Eduardo Zaplana revelaron nunha conversación intervida que o expresidente do Goberno José María Aznar ten un "odio africano" ao actual xefe do Executivo, Mariano Rajoy.

Iso si, aínda que Zaplana preguntou a Aznar sobre a súa preferencia para substituír a Rajoy, non recibiu resposta. O tamén expresidente da Generalitat Valenciana cre que Aznar estaba a pensar que "dá igual quen sexa, o caso é salvar a cara e dicir que este Rajoy foi un fillo de puta, pero agora si. Se é (Alberto Núñez) Feijóo -presidente da Xunta de Galicia-, Feijóo... quen veña, terá o seu apoio".