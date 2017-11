Falece un home e outras tres persoas resultan feridas nunha saída de vía en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Un home faleceu en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) nunha saída de vía. Segundo os datos facilitados ao 112 Galicia, no turismo viaxaban catro persoas máis. Tres delas foron trasladadas ao Hospital do Salnés con feridas leves e outra resultou ilesa.

O accidente ocorreu na rúa Víctor Pita, nunha ponte próxima á praia de Canelas. Un particular contactaba co 112 Galicia para dar conta do sinistro ao fío das 3,45 horas.

O persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia trasladou o aviso á Garda Civil de Tráfico, aos Bombeiros de Vilagarcía, ao 061-Urxencias Sanitarias e a Protección Civil.

O CIAE tamén alertou ao Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias.