A Xunta avanza segundo “o previsto” nos traballos de recuperación polos incendios, agás en Ponteareas

A Xunta avanza nos traballos de recuperación das zonas queimadas na vaga de incendios de mediados de outubro —que arrasou máis de 49.000 hectáreas— cun calendario de actuacións que está "a cumprir" segundo o "previsto", "salvo en Ponteareas", onde existe "unha semana de atraso" debido á "dimensión do lume".

Diferentes departamentos do Goberno galego operan de forma coordinada nunhas actuacións directas que suman 10 millóns en investimentos e que se centran en diversos municipios, zonas de litoral e paraxes naturais como Os Ancares e O Xurés. A primeira fase de actuación, na que se está actualmente, céntrase nos 32 incendios que superaron as 300 hectáreas arrasadas.

Segundo a Consellería de Medio Rural, actualmente estase a traballar sobre o terreo, ademais de en Ponteareas, en Lobios e Melón (Ourense), en Cervantes (Lugo), nas Neves (Pontevedra) e comezan os labores en Chantada (Lugo).

En todas estas zonas levan accións de 'mulching' —acolchado de palla— ou 'helimulching', cando o lanzamento de palla se fai desde un helicóptero pola dificultade de acceso á zona, unido á construción de barreiras con material existente ou de xeotextil para evitar que os arrastres poidan afectar as captacións de augas, bancos marisqueiros ou infraestruturas.

Do mesmo xeito, fanse labores para o subministro e a colocación de cartelaría e sinalización, limpeza de fosos, así como adecuación de infraestruturas de drenaxe.

Tamén se elimina a madeira queimada —que non se pode comercializar—, con especial preocupación pola zona que limita con Portugal debido á problemática do nematodo do piñeiro, de forma que se busca realizar as tallas coa maior rapidez e facer os tratamentos, tal e como sinalou esta semana a conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez.

ANCARES E O XURÉS

Pola súa banda, a Consellería de Medio Ambiente destina un millón de euros a traballos na Rede Natura nos Ancares e O Xurés, con tarefas de estabilización do chan e de retención de sedimentos, co fin de evitar o arrastre do terreo e outros restos a cursos da auga.

Para iso, procederase ao acolchado con mantas orgánicas de fibra de coco e con palla de cereal, ademais da realización do 'helimulching'. Nas zonas de curva instalaranse estas barreiras ancoradas ao solo con estacas, mentres que, "en caso de ser necesario, estudarase a posibilidade de empregar materiais como pedras para evitar escorrentías".

A revexetación da zona farase mediante o sementado manual en noiros con risco evidente de desestabilización. A finais de ano farase unha avaliación da incidencia destas medidas na recuperación dos solos.

Especial atención terá a limpeza de fosos e canles na reserva natural dos Ancares —aquí os traballos de recuperación finalizarán en decembro— co obxectivo de que "as augas discorran de modo natural, evitando a formación de novos arroios que poidan provocar arrastres prexudiciais para o medio ambiente natural".

A finais de ano a Xunta avaliará en ambos os espazos a incidencia destas medidas na recuperación e estabilización de chans para determinar se é necesario establecer novos traballos de revegetación.

ACTUACIÓNS DE MAR

Despois da vaga de lumes, a Consellería do Mar activou "de forma inmediata" o plan de loita contra a contaminación mariña accidental (plan Camgal), mentres o servizo de Gardacostas realiza inspeccións "continuas" en zonas marisqueiras susceptibles de afectación.

Así, as primeiras áreas nas que se realizaron inspeccións de efectos das escorrentías foron zonas como o litoral da Guarda, desde As Loucenzas até Portocelo, e en Oia.

O pasado venres, 16 de novembro, comezouse a facer tarefas de tratamento de protección de chans a través de 'mulching' e barreiras na zona de Oia-O Rosal.

Ademais vixíanse os esteiros dos ríos Muíños e Miñor (en Baiona), río Lagares e regato do Vao (contorna de Toralla), o río Verdugo (en Arcade), o Umia (en Cambados), o Ulla (en Catoira), así como dos regatos das Maceiras, Alvedosa, Campelo e Pexegueiro (Redondela).

OS RÍOS, "TAN OU MÁIS IMPORTANTES"

Por outra banda, o profesor de zooloxía e antropoloxía física Fernando Cobo, da Universidade de Santiago de Compostela, advirte sobre o "erro" que supón que "toda a preocupación" polo efecto contaminante das cinzas se centre no mar, xa que "tan ou máis importantes" son as consecuencias dos incendios forestais sobre os ríos.

Neste sentido, en declaracións a Europa Press, Cobo reivindica os servizos ecosistémicos que achegan os ríos, que son "enormes", incluíndo a subministración de nutrientes e substratos para os propios bancos marisqueiros. "As rías son consecuencias dos ríos", evidencia.

Así, avisa de que as cinzas, ricas en fósforo, achegan aos ríos galegos este elemento "limitante da produción de ecosistemas acuáticos". E "máis tarde ou máis cedo" van chegar, posto que é "moi difícil ou case imposible" evitalo, segundo comenta.

É entón cando se produce o fenómeno da eutrofización, que ocasiona a proliferación de certas algas, máis habituais en augas embalsadas.

Este profesor lamenta, deste xeito, o prexuízo, en forma de contaminación, que "a medio e longo prazo" teñen os lumes sobre os ríos de Galicia.