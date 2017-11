Máis de 3.100 casos de violencia de xénero son seguidos de forma permanente pola Policía en Galicia

En Galicia hai actualmente máis de 3.100 casos de violencia de xénero que son obxecto de control, protección e seguimento permanente por parte de axentes policiais a través do Sistema de Seguimento Integral de Casos de Violencia de Xénero (Viogén), que analiza o nivel de risco de cada caso e coordina aos diferentes axentes implicados para garantir a protección e benestar das vítimas.

Imaxe ilustrativa sobre o machismo e os abusos as mulleres estudantes | Fonte: uvigo

En concreto, segundo os últimos datos publicados polo Ministerio do Interior e solicitados por Europa Press, na Comunidade galega hai 3.147 casos que se consideran activos, isto é, que son obxecto de atención policial e vixilancia administrativa permanente. En cada caso, o sistema analiza o nivel de risco para a vítima, desde 'non apreciado' até 'extremo', para determinar o tipo de medidas de protección e seguimento.

A maiores, o sistema Viogén rexistra en Galicia máis de 21.500 casos considerados 'inactivos', é dicir, que, por circunstancias, se considera que non necesitan de atención policial constante, aínda que poden reactivarse en calquera momento.

Segundo os últimos datos feitos públicos con motivo da conmemoración o próximo 25 de novembro do Día Internacional contra a Violencia de Xénero, até xuño rexistráronse en Galicia máis de 3.300 denuncias relacionadas con esta secuela, o que supón un aumento dun 22% con respecto ás denuncias interpostas no mesmo período do ano anterior.

UN SISTEMA DE SEGUIMENTO E PROTECCIÓN COORDINADA

O sistema Viogén busca coordinar a todas as administracións implicadas na protección de vítimas de violencia de xénero para realizar un seguimento individualizado de cada caso e adaptado ao seu nivel de risco, así como para ofrecer ás vítimas un plan de seguridade personalizado e para emitir notificacións cando se detecte algunha situación de risco.

Para iso, en primeiro lugar, clasifícanse os casos en seguimento segundo o nivel de risco para a vida e a integridade da muller que se detecte, co obxectivo de intensificar as medidas de protección. Segundo os últimos datos deste sistema, en Galicia, 1.516 dos casos non teñen risco apreciado, 1.375 son de risco baixo, 248 de risco medio e oito de alto risco. Con todo, non se rexistra ningún caso de risco extremo.

Por provincias, 1.359 casos en seguimento activo están na Coruña, 957 en Pontevedra, 459 en Lugo e 372 en Ourense. Entre as vítimas con maior risco --alto risco--, dous están en Pontevedra e as outras seis na Coruña.

DISPOSITIVOS DE CONTROL

Por outra banda, os datos reflicten que na actualidade hai activos en Galicia un total de 34 dispositivos electrónicos para controlar que os agresores cumpran as medidas de afastamento impostas con respecto ás súas parellas ou exparellas.

En concreto, máis da metade destes dispositivos, 20, están na provincia de Pontevedra, 10 na Coruña, tres en Lugo e un en Ourense. Esta cifra supón que a comunidade ten activos un 21,4% máis de dispositivos de seguimento de agresores que un ano atrás.

Finalmente, o sistema Atenpro, de atención telefónica e protección para vítimas de violencia de xénero, conta na actualidade con 523 usuarias galegas activas, o que supón un 12% máis que na mesma data de 2016.

Este servizo consiste na entrega dun dispositivo móbil que permite ás vítimas entrar en contacto en calquera momento cun centro especializado en violencia de xénero. Con iso, o centro busca dar resposta inmediata ante situacións de perigo, así como contactar periodicamente coas mulleres usuarias para comprobar a súa situación e acompañalas no proceso de recuperación.

ORDES DE PROTECCIÓN E 016

No primeiros seis meses do ano, os xulgados galegos decretaron 946 ordes de protección a vítimas de violencia de xénero, o que supón un incremento do 26% con respecto ao mesmo período de 2016. Ademais, 330 homes cumpren condena en centros penais por este motivo.

O teléfono 016 de apoio e asesoramento a vítimas recibiu desde Galicia 226 chamadas até setembro deste ano, o que supón, con todo, un 35,8% menos que hai un ano. Destas chamadas, a maior parte --148-- foron realizadas pola propia vítima, mentres que 73 teñen como orixe a familiares e cinco a outras persoas.

A pesar dos datos de incremento de seguimento, denuncias, protección e control dos agresores, a violencia de xénero causou este ano en Galicia tres vítimas mortais, aínda que un dos casos atópase aínda en investigación.

Foi no mes de xaneiro cando se produciu o primeiro dos crimes machistas da Comunidade, o asasinato dunha muller de 55 anos no Carballiño (Ourense). A vítima foi estrangulada polo seu marido, ao que días antes convencera para que desistise na súa intención de quitarse a vida.

En maio, a secuela da violencia de xénero cobrouse a vida dun neno de 11 anos ao que o seu pai asasinou mentres se atopaba baixo a súa tutela para, segundo cren os investigadores, facer dano á súa exmuller. O corpo do neno, que morreu o Día da Nai, foi localizado nun monte de Oza-Cesuras.

No medio destes dous casos está a morte en febreiro dunha muller no barrio de Chapela que, e que aínda se atopa en investigación, a Administración considera un caso de violencia de xénero. A vítima, de 50 anos, faleceu na súa vivenda nunha explosión e posterior incendio supostamente provocados pola súa exparella.