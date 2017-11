Conde conclúe a súa viaxe a México con novas expectativas para os sectores de 'contract', automoción e renovables

O conselleiro de Economía, Francisco Conde, concluíu a súa viaxe institucional a México con novas expectativas para impulsar lazos comerciais en sectores estratéxicos para Galicia como o 'contract', a automoción e as enerxías renovables.

Así o asegurou despois de manter unha reunión co director xeral adxunto de enerxías renovables da Secretaría de Enerxía, Luís Alfonso Muñozcano, no terceiro e último día de estancia no país.

Xunta e Goberno de México acordaron a creación dun grupo de traballo para explorar novas oportunidades de cooperación en ámbitos como a biomasa, a geotermia ou o biogás.

Conde subliñou que será o Instituto Enerxético de Galicia o que coordine esta iniciativa para desenvolver as liñas de actuación conxunta.

"Galicia mira hoxe a México desde unha óptica empresarial", sentenciou, antes de salientar que a Xunta traballa para incrementar as exportacións e o investimento entre ambos os países.

NOVOS NICHOS DE NEGOCIO

Conde adiantou que Galicia acollerá unha xornada para identificar novos nichos de negocio para as empresas galegas e mexicanas; e sinalou que na reunión co ministro de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, coincidiron na necesidade de aproveitar as sinerxías e "estreitar aínda máis" os vínculos comerciais e de investimento xa existentes.

No caso do 'contract', considera que as oportunidades que se lle abren no país son "moi importantes", sobre todo vinculadas ao desenvolvemento do sector turístico.

Así mesmo, o conselleiro confía en que a nova planta que acaba de inaugurar Viza en Poboa, que tivo ocasión de visitar xunto co CTAG, permita consolidar a presenza da automoción galega en México.