A fiscal de violencia machista en Santiago pide medidas que palien as dificultades de vítimas para probar agresións

A fiscal de violencia machista en Santiago de Compostela, Pilar Fernández, considera necesario pór en marcha medidas que palien as dificultades que existen para "acreditar e probar" a violencia que sofren as vítimas cando estas son a "única testemuña".

Pilar Fernández pronunciouse deste xeito en declaracións aos medios tras participar nunhas xornadas sobre a violencia de xénero organizadas polo BNG no Parlamento e nas que interviñeron outras expertas nesta materia como o membro do Consello dá Avogacía Galega Patricia López ou a asesora xurídica nun Centro de Información á Muller Mercedes Carreira.

Na súa intervención, Pilar Fernández explicou que a proba é "moi difícil" cando "só se conta coa declaración da vítima", que moitas veces é "a única testemuña". Por iso, pide "articular un procedemento" que facilite á muller a proba.

"O que non pode ser é que a convertamos en sospeitosa e que teña que ser ela quen deba acreditar e probar toda a violencia que sofre", manifestou para asegurar que un modo de evitar este prexuízo sería "preconstituir a proba" para "evitar múltiples e continúas declaracións".

MEDIOS E PREVENCIÓN

Neste sentido, considera que si existen recursos suficientes unha vez que se conceden as ordes de protección ás vítimas pero a fiscal pon o acento na dificultade de chegar á aprobación destas medidas.

"Unha vez que se conceden as ordes de protección hai bastantes recursos, hai medidas de control reforzadas, unha coordinación por parte da Delegación do Goberno de todas as forzas e corpos de seguridade cos órganos xudiciais para a supervisión estrita destas medidas unha vez que se conceden", sinalou.

Con todo, explica que "o problema é que se conceda". "O problema é a concesión das ordes, a avaliación do risco, todo o que hai que demostrar para poder conseguilas", sinalou para incidir na necesidade de facilitar este punto.

XULGADOS ESPECÍFICOS

Despois de animar ás mulleres a denunciar as agresións que sofren, tanto físicas como psíquicas, destacou a importancia de crear oficinas de asistencia a vítimas, como aposta o estatuto de protección da vítima, para que os procesos xudiciais "non sexan tan agresivos" e apóiese ás denunciantes.

Neste punto, tamén ve positivo a creación de xulgados específicos de violencia de xénero para que haxa unha "maior sensibilización" e "medios especializados" par responder a este tipo de delincuencia que, segundo indicou, "é moi peculiar".

Pero, ademais, reivindicou que os tribunais espacializados nesta materia estendan a súa competencia a todos os supostos de violencia contra a muller. "Non só ao ámbito da parella exclusivamente, é importante visibilizar o resto de violencia contra a muller", insistiu.

PREVENCIÓN

Por último, Pilar Fernández cualificou de "fundamental" a prevención e educación en igualdade para evitar a existencia de violencia de xénero. "A xustiza intervén porque isto non existe", subliñou.

E é que, na súa opinión, a lei integral "foi fundamental" pero "puxo o acento e a solución nos medios represivos". "Isto funciona cando todo o demais non funciona", advertiu para pedir unha aposta pola "educación en igualdade" a través de todas as institucións e en todos os colectivos, especialmente entre os máis novos.