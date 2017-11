O BNG esixiu máis medios xudiciais, máis recursos económicos e unha maior formación en igualdade a todos os niveis para loitar contra a violencia machista os "365 días do ano" e non só o 25 de novembro, xornada na que se conmemora ao Día internacional contra a violencia de xénero.

Xornadas contra a violencia de xénero do BNG no Parlamento | Fonte: Europa Press

Con estas reivindicacións, a formación frontista organizou este sábado no Parlamento de Galicia unhas xornadas nas que participaron distintas expertas nesta materia, como a fiscal de violencia de xénero en Santiago, Pilar Fernández; unha das integrantes do Consello da Avogacía Galega, Patricia López; así como a asesora xurídica nun Centro de Información á Muller Mercedes Carreira.

Neste foro, a líder do Bloque, Ana Pontón, considerou "fundamental" que exista unha "maior educación e sensibilización" da sociedade para lograr a erradicación desta violencia. Para iso, avanzou que a súa formación proporá na Cámara que a igualdade se inclúa na formación específica dos mestres.

Así mesmo, volveu a reclamar a creación nas cidades galegas de xulgados específicos de violencia de xénero para "garantir unha mellor atención" e unha "maior sensibilidade da Xustiza" que, na súa opinión, debe evitar que "a revictimización" das denunciantes así como garantir a "separación da vítima e o agresor" no proceso. Ademais, tamén urxiu revisar os protocolos de valoración do nivel de risco que corren as vítimas.

PACTOS E FONDOS

Estas reivindicacións, a xuízo de Ana Pontón, débense acompañar de "máis fondos" polo que volveu a propor á Xunta que destine o "1%" dos orzamentos autonómico a medidas de igualdade e de loita contra a violencia de xénero nun contexto no que, segundo os datos da ONU que lembrou, "o 35% das mulleres sofre violencia de xénero".

"A violencia de xénero non se vai a solucionar só desde o ámbito xudicial. Se queremos acabar con este grave problema social necesítase traballar en sensibilización, en igualdade, en formación, no empoderamiento das mulleres", manifestou.

Por iso, criticou que tanto no Parlamento de Galicia como no Estado alcáncense pactos nesta materia sen "estar acompañados de medios e recursos" para poder polos en marcha.

RETIRADA DA CAMPAÑA DE IGUALDADE

Ademais, no seu discurso, a líder dos nacionalistas galegos volveu a instar á Secretaría Xeral de Igualdade a retirar a campaña posta en marcha con motivo do Día internacional contra a violencia de xénero ao considerar que é "indignante e vergoñosa".

"Non ten ningún tipo de sentido que esteamos a financiar con diñeiro público o machismo e a violencia de xénero", manifestou para recomendar ao departamento autonómico que siga o exemplo do Ministerio de Sanidade que esta mesma semana retirou unha campaña despois as críticas recibidas.