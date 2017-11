O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, rexeitou os argumentos da mobilización convocada este sábado por Unións Agrarias (UU.AA.) en Santiago en protesta polas políticas do Goberno galego en relación ao medio rural. "Se algo veu facendo nos últimos anos é un esforzo especial, porque nos xogamos moito", sinalou Rueda, en referencia ás axudas autonómicas ao sector agrogandeiro.

Alfonso Rueda | Fonte: Europa Press

Cuestionado este sábado en Pontevedra sobre a protesta --que reuniu a centenares de persoas na capital galega, entre elas, varios representantes do PSOE--; Rueda trasladou o seu "total respecto" á marcha, aínda que rexeitou que, como denuncia Unións, os cidadáns do rural reciban un trato "de segunda" por parte do Goberno autonómico.

"Todo o contrario", aseverou o número dous da Xunta, que lembrou "os moitos millóns de euros" concedidos en axudas a "aspectos estruturais" relacionados co sector lácteo, xunto cun "traballo político para que haxa futuro neste sector", entre os que citou a "reordenación territorial" e as accións desenvolvidas para que "a propiedade no medio rural sexa atractiva como medio de vida".

REACCIÓN RÁPIDA

Ademais, o vicepresidente da Xunta resaltou a "reacción rápida" do Goberno galego con "accións concretas" para afrontar "os problemas que se van producindo". Neste sentido referiuse á posta en marcha de axudas cunha contía dun millón de euros para os afectados pola seca para que poidan "dispor de auga", algo "fundamental para a súa actividade", engadiu.

Tamén nomearon as partidas económicas que están "en fase de petición" para paliar os danos provocados pola recente vaga de incendios.

Por último, Alfonso Rueda dirixiuse aos promotores da manifestación para pedirlles unha actitude "construtiva" e que fagan "propostas para tratar de acertar entre todos" en aspectos relacionados coa distribución dos fondos públicos no sector agrícola e gandeiro.