Centenares de persoas convocadas polo sindicato Unións Agrarias (UU.AA.) percorreron este sábado as rúas de Santiago de Compostela para denunciar o "abandono" do rural por parte da Xunta, á que acusan de centrar nas súas políticas en "titulares de prensa" con anuncios de axudas "que despois non chegan" aos agricultores e gandeiros.

A marcha partiu pasadas as 12 da mañá da Alameda compostelá, onde se concentraron varios centos de persoas, entre elas, representantes do PSdeG-PSOE, como o seu secretario xeral, Gonzalo Caballero; o portavoz parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga; ou o presidente da Deputación de Lugo, Darío Campos.

Ao comezo da manifestación, que foi encabezada por catro tractores; o secretario xeral de Unións, Roberto García, atendeu aos medios para denunciar "a falta de resposta" do Goberno galego a cuestións como o problema dos incendios ou o envellecemento e o despoboamento que sofre o rural galego.

García criticou que o executivo que dirixe Alberto Núñez Feijóo use "como coellos de indias" aos habitantes do rural "para mandar mensaxes á poboación urbana de que se están dando cantidade de axudas para afrontar esta situación".

"As axudas que anuncian quedan en titulares de prensa e ninguén fai un seguimento do que pon o DOG para cobrar. Todos os xoves vemos ao presidente da Xunta anunciando millóns de euros que despois non chegan ao rural", aseverou.

Pola súa banda, o líder dos socialistas galegos, Gonzalo Caballero, cargou contra "as políticas de inacción e incompetencia da dereita", xa que, ao seu entender, o PP emprega "parches que non resolven os problemas de dinamización e recuperación de forma integral".

"É unha formulación propagandística de aparencia que non profunda e non dá unha solución transversal aos problemas que están encima da mesa", indicou Caballero.

INCENDIOS E ENVELLECEMENTO

Roberto García manifestou que a promesa lanzada por Feijóo ao comezo do seu actual mandato de que esta sería "a lexislatura do rural" traduciuse na realidade en que se persegue a través de inspeccións a cesión a fillos dos dereitos das leiras ou a colaboración familiar na recollida da uva ou a pataca.

Ademais, puxo o foco en que "máis da metade" dos titulares de explotacións gandeiras ou agrícolas en Galicia teñen "máis de 55 anos". A continuación, resaltou que "o desmantelamento dos servizos públicos" como consecuencia da crise pon moi costa arriba a incorporación dos mozos ao rural, xa que, quen decida dar o paso, debe "asumir ser un cidadán de segunda".

En canto á problemática dos incendios forestais, o líder sindical expresou que "a mellor forma de combater o lume é incentivar a actividade no medio rural". "Onde non hai agricultores e gandeiros, que son devasas naturais, e cando se combina con fenómenos climatolóxicos como os que vivimos, ponse en risco os núcleos de poboación".

Así as cousas, apuntou que os incendios "non son só un problema de ordenación, é un problema de actividade". "A prevención que fan os gandeiros e agricultores cos pastos non só é máis barata que a que fan as máquinas, senón que permite dar vida económica e frear os incendios", remarcou.