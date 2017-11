O PP destacou a "importancia" do Pacto de Estado contra a violencia de xénero aprobado no Congreso e a comisión de seguimento creada a semana pasada para "facer todos unha fronte común a esta secuela", afirmou a presidenta da Cámara, Ana Pastor.

Ana Pastor, Rueda e Tellado en Pontevedra | Fonte: Europa Press

O vicepresidente da Xunta e presidente do PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, e o secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, coincidiron en reclamar "unidade" aos partidos políticos para afrontar esta problemática.

Pola súa banda, Miguel Tellado expresou o seu rexeitamento á loita "partidista" que atribuíu aos "oportunistas de sempre".

A presidenta do Congreso, Ana Pastor, foi a encargada de inaugurar a mesa redonda 'A violencia de xénero en primeira persoa, a voz das vítimas', celebrada na sede provincial do PP de Pontevedra.

Trátase da primeira de catro xornadas sobre este tema que o PP organizará en cada unha das provincias galegas--. Este sábado en Pontevedra, Ana Pastor cualificou de "lacra" esta problemática "que avergoña, xunto co terrorismo" a todo o país.

Ana Pastor denunciou que "segue habendo unha cultura machista na sociedade que hai que erradicar desde a escola". Así, citou a prevención como un dos "eixos" do Pacto, xa que se pretende incluír esta materia no currículo básico da LOMCE, unha medida que comparou coa loita contra a drogadicción e o fomento da seguridade viaria.

"CONCIENCIACIÓN"

Tamén se referiu á "concienciación", o "impulso" ás denuncias a través da xustiza gratuíta e a atención "personalizada e anónima" ás vítimas de violencia de xénero, que "seguen tendo medo e vergoña" de que se coñeza a súa situación.

Ademais, avogou pola "coordinación" entre administracións, unha "maior protección contra a reincidencia" por parte dos agresores --para os que demandou "control"-- e unha mellora no tratamento dos casos por parte dos medios de comunicación, algo que, na súa opinión, "ten que mellorar substancialmente".

'LA MANADA'

A presidenta do Congreso referiuse a dúas cuestións concretas relacionadas coa violencia de xénero: por unha banda, a "preocupante" situación que afecta as mozas a través das redes sociais.

Neste sentido, advertiu que "da intimidación psicolóxica á violencia física hai un milímetro" de separación. Tamén fixo referencia ao caso da denuncia por violación nos sanfermines de 2016 que sentou no banco a un grupo de mozos coñecido como 'La manada', aos que Ana Pastor puxo como "vivo exemplo de como a barbarie levou a un presunto delito".

Tamén cualificou de "insólito" o comentario do deputado polaco Janusz Korwin-Mikke no Parlamento Europeo relacionando a baixa natalidade coa actividade laboral das mulleres. Ana Pastor cuestionou que "en pleno século XXI poida haber persoas que teñan no seu ideario" que as mulleres teñen "que estar en casa e molestar o menos posible".

Pola súa banda, Alfonso Rueda apostou por actuar para que "algún día a violencia de xénero sexa un mal recordo". Así, sinalou que non se trata de cinguir a atención a este problema só con motivo do 25 de novembro, senón "todos os días do ano". Tamén coincidiu con Tellado en culpar a "os de sempre" das "loitas políticas" e de "atacar" ao PP utilizando este tema. "Sempre reclamamos o mesmo pero nós predicámolo co exemplo", asegurou.

COMPROMISO

Precisamente, o secretario xeral do PPdeG insistiu en que o "compromiso" do seu partido na erradicación da violencia de xénero "se demostra todos os días", á vez que argumentou que "grazas ao traballo dos gobernos do PP e dos distintos partidos políticos conseguiuse que este problema salga do ámbito doméstico e trasládese ao conxunto da sociedade".

"Somos a Administración que máis traballa contra a violencia de xénero", recalcou Miguel Tellado, quen esixiu "tolerancia cero". Ademais, mostrou a disposición do PP a "tender a man á oposición para chegar a acordos" nesta materia como a "forma de demostrar altura de miras".

No entanto, replicou ás críticas dos demais partidos polo cartel da xornada conmemorativa do 25-N defendendo que "a resposta" a esta problemática "ten que ser en cor, non en branco e negro".

A secretaria xeral de Igualdade da Xunta e coordinadora de Igualdade do PPdeG, Susana López Abella, moderou o acto, no que participaron a psicóloga do Centro de Información á Muller da Lama, Galiza Aguete; a educadora social do Centro de Emerxencias de Vigo, Carmen Paredes; a xefa da unidade contra a violencia de xénero na Subdelegación do Goberno en Pontevedra, Paz Asorey; e a psicóloga e secretaria da asociación Abrandares en Igualdade de Vigo, Mar Ferrero.