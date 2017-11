As mareas presentan “o xermolo para unha rede municipalista galega”

A cidade de Ourense acolleu este sábadp o encontro “Hai Mareas”, no que máis dun cento de persoas vencelladas ao movemento municipalista galego partillaron ferramentas, metodoloxías e experiencias co obxectivo de “mirar cara ao 2019 desde a boa praxe na xestión municipal, tomando os exemplos de Coruña ou Compostela, que están poñendo os concellos ao servizo da cidadanía”. Para os asistentes, este será o "xermolo para unha rede municipalista galega", desde "os principios de participación, transparencia e feminización".

Martiño Xosé Vázquez e Martiño Noriega.

O alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, e o voceiro de Ourense en Común, Martiño Xosé Vázquez, abriron o encontro manifestando a “necesidade de compartir estes espazos de reflexión, debate e traballo” para “aprender e reivindicar xuntas a capacidade do municipalismo na transformación da autonomía social e local”.

Durante a mañá, tres mesas de traballo abordaron simultaneamente as metodoloxías organizativas de cada proceso municipalista, as experiencias participativas desenvolvidas en concellos como os da Coruña e Compostela, e o funcionamento interno das propias institucións, desde as vivencias en primeira persoa de Martiño Noriega, alcalde de Santiago de Compostela, de edís da Marea Atlántica, Compostela Aberta, Marea de Vigo, e Ourense en Común, e de deputadas de En Marea no Parlamento galego.

Xa pola tarde, o salón de actos da biblioteca acolleu tres palestras abertas. Desde as catro e media, durante a primeira, dinamizada polo edil de OUeC, Miguel Doval, púxeronse en común as conclusións das mesas de traballo matinais, coincidindo e facendo fincapé na necesidade de “abrir máis aínda as institucións á participación cidadá”, vencellando "a vida institucional coa extitucional", e fortalecendo un “espazo común e fraterno onde as mareas camiñemos xuntas”.

Na segunda palestra da tarde, baixo o título de “Contrapoder” e coa participación de movementos e organizacións sociais como a Mocidade republicana galega, Stop Desafiuzamentos, a Plataforma Non ao TTIP, a plataforma en Defensa da Sanidade Pública, a organización estudiantil ANEGA, ou a Masa Crítica de Ourense, o debate centrouse no que os movementos da rúa precisan do municipalismo e das propias institucións.

Na recta final do encontro, Jorge Duarte (concelleiro no goberno de Compostela), María García (concelleira no goberno da Coruña), Xosé Lois Jácome (concelleiro da Marea de Vigo), e Martiño X. Vázquez (voceiro de OUeC), avaliaron o camiño percorrido polo municipalismo ata hoxe, e as perspectivas, obxectivos e retos que se plantexan no momento político actual, e de cara á cita electoral de 2019.

No peche da xornada, o alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, xunto á concelleira de Ourense en Común, Ledicia Piñeiro, concluíron que “é preciso máis e mellor municipalismo, porque merecemos limpar as institucións de ladróns, corruptos, acosadores, e podemos facelo”.

Avaliaron ademais o que consideran un "nefasto goberno" de Jesús Vázquez na alcaldía de Ourense, “unha cidade paralizada, fronte aos bos exemplos de Compostela, A Coruña ou Ferrol”,

"Si se pode ter renda municipal, si se pode ser transparentes nas contratacións, si se pode facer que ningún neno ou nena quede atrás e poida comer nas súas escolas, que podemos ter terrazas nas rúas sen que sexan un perigo, que podemos ter o monte limpo e vivo...”, dixeron.

“Miramos ao inimigo de fronte e con valentía, desafiándoo, porque somos a xente común e levamos moita fartura enriba”.

Concluídas as intervencións, o artista O Neno Elliot puxo a nota musical á xornada de traballo, interpretando o tema “Venceremos nós”, un “canto optimista e esperanzador para un cambio político desde abaixo, feito pola xente, desde a rúa”.