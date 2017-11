Unha colisión múltiple en Coristanco (A Coruña) sáldase con tres feridos

Tres personas resultaron feridas en Coristanco (A Coruña) nunha colisión na que se viron implicados tres coches. Segundo os datos facilitados polo 061 ao 112 Galicia, as vítimas tiveron que ser trasladadas a un centro hospitalario.

O accidente produciuse na AC-552, en concreto no punto quilométrico 36. Un particular contactou ao fío das 13,30 horas co 112 Galicia para alertar do sinistro.

A central de emerxencias trasladou o aviso ao persoal sanitario, á Garda Civil de Tráfico, a Protección Civil, ao GES de Ponteceso, aos Bombeiros de Carballo e ao servizo de mantemento da estrada.

ARDE UN COCHE EN CARTELLE

Tamén este sábado, un turismo ardeu na súa totalidade na localidade ourensá de Cartelle. No incendio, que tivo lugar na estrada que une Ourense e Celanova, ningunha persoa resultou ferida nin afectada.

O 112 Galicia tivo constancia dos feitos ás 15,55 horas a través do propietario do vehículo, quen explicou que o coche empezara a arder pola parte de abaixo.

O centro de emerxencias deu o aviso do incendio aos Bombeiros de Celanova, á Garda Civil de Tráfico e a Protección Civil. Unha vez sufocado o lume, o vehículo foi retirado da estrada por un guindastre.