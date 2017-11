Breogán segue imparable

Ficha técnica

CB Breogán 98: Ricardo Úriz (16), Salva Arco (9), Löfberg (13), Demetrio (6), Guille Rubio (5) –cinco inicial- Matt Stainbrook (8), Christian Díaz (14), Emir Sulejmanovic (16), Danilo Fuzaro (7) e Sergi Quintela (4).

ICL Manresa 81: Gintvainis, Álvaro Múñoz, Lundberg, Hamilton, Jordi Trias –cinco inicial- Noah Allen, Lluis Costa, Sakho, Jou e Javi Múgica.

Parciais: 27-29, 30-11 (57-40), 17-12, 24-29 (98-81).

Árbitros: Juan Manuel Uruñuela e Cristian García Rodríguez. Sen eliminados.

Incidencias: partido da 9ª xornada da LEB Ouro no Pazo Provincial dos Deportes ante arredor de 4.500 espectadores.



Segue imparable o Cafés Candelas Breogán cara ao obxectivo. Chegaba a Lugo o principal rival cara ao ascenso, con tan só unha derrota, pero o Breo pasou por riba do Manresa e chegou a ter 26 puntos de vantaxe (74-48), aínda que as dúbidas do último cuarto (no que encaixou 29 puntos) deixaron o resultado final en 98-81. Triunfo importante, Manresa a dúas vitorias e +18 no basquet-average cara a un posible empate.



Comezou mal o Breo e Manresa anotaba sen problemas para adiantarse 4-15 en apenas tres minutos. Natxo Lezcano parou o partido e os lucenses reaccionaron cunha tripla de Úriz e un 2+1 de Lofberg. Malia as triplas de Úriz e Fuzaro, Manresa seguía con vantaxe (22-29), pero Emir Sulejmanovic achegou ao Breo cunha última tripla: 27-29.



Foi espectacular o segundo cuarto lucense. Arrinque cun parcial de 10-2 para poñerse por primeira vez por diante (37-31). Os de Lezcano apertaron en defensa e correron en ataque, e Manresa, moi errado no tiro, só anotou 11 puntos nos segundos dez minutos. Christian Díaz anotou unha tripla (40-33) e os puntos de Ricardo Úriz e Salvo Arco afastaron ao Breogán do rival ao descanso: 57-40.



Pouco acerto dos dous equipos no terceiro acto, pero a diferenza lucense seguía medrando. Tras unha tripla de Löfberg, 67-46 e tempo morto de Manresa. Canastras de Fuzaro e Demetrio, e máxima vantaxe (74-48). Chegouse ao último cuarto con 74-52. O último parcial arrincou cunha tripla de Christian Díaz (77-52) e o partido semellaba decidido. Pero a zona catalá atascou o ataque lucense e Manresa foise achegando cos puntos de Noah Allen ata un inquietante 86-77. Unha tripla de Christian Díaz sentenciou o choque e outra máis do base canario puxo o 98-81 definitivo no marcador. Nove vitorias en nove partidos. Barcelona B, vindeira cita.

Entrada a canastra do lucense Sergi Quintela. | Fonte: @CBBreogan