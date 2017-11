Os orzamentos galegos para 2018 seguirán a súa tramitación despois de superar este luns o debate de totalidade na Cámara

Os orzamentos galegos para 2018 superarán este luns un paso fundamental para continuar a súa tramitación, despois de ser aprobados pola Xunta e presentados polos distintos departamentos na Cámara. E é que o Pazo do Hórreo albergará o debate de totalidade das contas e, nun pleno específico, someteranse a votación as emendas de devolución presentadas tanto por En Marea, como por PSdeG e BNG.

Pleno Del Parlamento De Galicia Del 26 De Abril De 2017 | Fonte: Europa Press

Previsiblemente, as emendas de devolución serán rexeitadas polo PPdeG, con maioría absoluta na Cámara autonómica, o que significa que os orzamentos articulados polo Executivo que lidera Alberto Núñez Feijóo poderán continuar cos pasos previstos no calendario parlamentario até a súa aprobación definitiva o 19 de decembro.

A continuación, veranse as achegas dos grupos de carácter parcial ou transversal e a admisión a trámite da lei de medidas que acompaña ás contas.

O portavoz do PPdeG, Pedro Puy, defendeu reiteradamente, fronte ás críticas da oposición, unhas contas que "recuperan niveis de gasto previos á crise" e que se centran "en resolver os problemas do país" apostando por "a creación de emprego ou o apoio aos sectores produtivos".

CASE 9.500 MILLÓNS

Para o proxecto de 2018, o Goberno galego decidiu esgotar o teito de gasto anunciado en xullo deste ano e as contas contarán cun gasto non financeiro de 9.487 millóns de euros. Así mesmo, fronte á estimación anunciada no verán e na liña coa revisión á baixa de España, diminúe a previsión de crecemento económico para o próximo exercicio do 2,7 ao 2,5 por cento.

En termos globais, en relación ao orzamento en vigor --á modificación que se concretou no transcurso do exercicio--, a Xunta aumenta para 2018 o seu gasto en 266 millóns respecto ao ano anterior, aos que se suman 65 millóns máis de capacidade pola baixada de intereses da débeda.

Os orzamentos do próximo exercicio conforman os terceiros "expansivos" consecutivos, posto que Galicia contará cun aumento de gasto do 2,9 por cento en comparación coas contas vixentes.

En canto á taxa de paro para o próximo exercicio, a Xunta sitúaa nun 14,2 por cento e prevé aumentar a ocupación en tempo completo en 17.500 empregos.

UNHA SOCIEDADE "CADA VEZ MÁIS DESIGUAL"

Pero estas cifras non convencen á oposición. Así, a emenda á totalidade que subscribe o portavoz de En Marea, Luís Villares, argumenta, entre outras cuestións, que "a economía crece a pesar da política económica da Xunta" e que os orzamentos que expón para 2018 non responden as necesidades dunha sociedade "cada vez máis desigual e inxusta".

"O balance das Administracións do presidente Feijóo é o peor de toda a historia do noso autogoberno. Demoledor en termos económicos, de emprego, benestar e protección social; Galicia nunca había reculado tanto como desde 2009", recolle a emenda de devolución de En Marea, que tamén subliña que a comunidade ten "a peor evolución do mercado de traballo desde 2008".

Do mesmo xeito, entre outras cuestións, a formación rupturista incide en que Galicia está "á cabeza da precariedade laboral", de forma que "a metade da poboación asalariada xa é precaria" e, desde 2009, a comunidade sofre "un intenso proceso de endebedamento".

En Marea, ademais, avanzou emendas parciais para incrementar en 500 millóns os recursos dispoñibles e aumentar a intensidade das políticas públicas.

"NON SE TRASLADA A RECUPERACIÓN"

Na emenda á totalidade socialista, que subscribe o portavoz do PSdeG na Cámara, Xoaquín Fernández Leiceaga, tamén se incide en que, ante os cambios no contexto económico global, que apuntan a unha "notable desaceleración do crecemento e do ritmo de creación de emprego", a Xunta aposta "por modificacións de baixa intensidade na estrutura orzamentaria".

Tamén rexeita as contas con base en que a recuperación económica "non se traslada aos ingresos previstos" nos orzamentos para 2018 "coa suficiente decisión".

En terceiro termo, engade que as contas autonómicas "padecen de inercia, con alteracións sobre o ano previo de escasa contía e prioridades non entendibles".

"FALTA DE AMBICIÓN"

Pola súa banda, na emenda de devolución que subscribe a portavoz do BNG, Ana Pontón, sublíñase que o proxecto de orzamentos da Xunta "caracterízase pola falta de ambición por superar o difícil contexto alimentado pola crise e as políticas restritivas impulsadas por Gobernos presididos por Feijóo" desde a súa chegada á Presidencia en 2009.

Os nacionalistas subliñan que a pesar dun marco de crecemento económico e "maior dispoñibilidade de recursos", o que define estes orzamentos é "a carencia de proxecto para un desenvolvemento económico e de cohesión social", así como "a falta de vontade para a recuperación dos servizos públicos básicos.

Máis ao detalle, nas súas emendas transversais, o BNG propón unha política fiscal "verdadeiramente retributiva" que permita aumentar en 135 millóns os ingresos da Administración autonómica para destinalos a blindar a sanidade, a educación, políticas culturais e impulsar o plan de normalización lingüística.

O PP TAMÉN EMENDA

Pero o PPdeG tamén emenda o proxecto de orzamentos para 2018 e a lei de acompañamento. O propio Feijóo anunciou, por exemplo, que se aproveitaría a tramitación para realizar novas achegas no campo da loita fronte aos incendios.

Ademais, os populares proporán que os presidentes das deputacións estean obrigados a comparecer no Parlamento de Galicia para presentar os orzamentos dos entes provinciais.

Segundo a deputada Paula Prado, é "necesario" asegurar a "adecuada" toma de coñecemento pola Cámara galega dos orzamentos das institucións provinciais a través da comparecencia dos seus titulares na Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos.

A maiores desta proposta, nas súas emendas, os populares tamén piden, entre outras cuestións, a retirada da taxa prevista inicialmente pola Xunta na lei de acompañamento dos orzamentos para 2018 que gravaba o fondeo en augas do Parque Nacional das Illas Atlánticas.