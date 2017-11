Familias, vítimas de accidentes de tráfico e autoridades denunciaron este domingo en Pontevedra un aumento da sinistralidade viaria e pediron que a seguridade nas estradas "sexa unha prioridade política" e un "compromiso formal" por parte das institucións do Estado.

Con motivo do Día mundial en recordo das vítimas da violencia vial, a asociación Stop Accidentes organizou un acto na Illa das Esculturas da cidade do Lérez, no que participaron a conselleira de Infraestruturas e Transporte, Ethel Vázquez, e o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernadez Lores.

No evento, a delegada de Stop Accidentes en Galicia, Jeanne Picard, denunciou un "aumento da sinistralidade" nas estradas galegas e estatais. "Todos somos responsables no tráfico, todos podemos ser vítimas pero tamén parte da solución", manifestou as declaracións a Europa Press.

Jeanne Picard foi a encargada de dar lectura a un manifesto a través do que Stop Accidentes avisou dunha subida do 7% nos falecidos nas estradas españolas en 2016, até alcanzar a cifra de 1.810 mortos. Ademais, 9.755 persoas resultaron feridas.

Con todo, a pesar desta subida, denunciou que Galicia e España seguen sen "unha educación viaria en valores obrigatoria" nas escolas. "Non nos cansaremos de esixir que a seguridade viaria sexa unha prioridade política e un compromiso formal de todas as institucións do Estado", asegurou para insistir en que "é un deber moral do Goberno".

Así mesmo, despois de censurar que a última modificación do código penal creou "máis impunidade" sinalou que ao día unhas "3.000 persoas" falecen nas estradas en todo o mundo, das cales "unhas 500 son nenos". Fronte a iso, pediu un Pacto de Estado que impulse as medidas para frear a violencia viaria e avanzar no obxectivo de que haxa cero vítimas por accidentes de tráficos.

A XUNTA PIDE IMPLICACIÓN

Pola súa banda, a conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, chamou ao conxunto da sociedade a "implicarse" para "potenciar valores como o respecto, a prudencia e a responsabilidade" e facer "extensiva a cultura da seguridade viaria".

Na súa intervención, remarcou a obrigación das administracións públicas de liderar esta loita coa posta en marcha dos medios ao seu alcance para incrementar a seguridade nas estradas. Todo iso, segundo indicou, "prestando unha especial atención aos usuarios máis vulnerables como son os peóns ou os ciclistas".

Ademais, aproveitou para pór en valor o compromiso da Xunta con esta materia e asegurou que o seu departamento "continuará traballando" na mesma dirección. Entre as novas liñas de actuación, destacou a estratexia para a eliminación de tramos de concentración de accidentes nas estradas autonómicas.

CONCIENCIAR AOS MÁIS PEQUENOS

Por último, Ethel Vázquez referiuse á necesidade de formar aos máis novos na seguridade viaria e transmitir xa desde a contorna familiar os riscos que leva unha conduta irresponsable nas estradas.

"Porque os nenos aprenden e imitan o que viven e o que ven. Collen como modelo os comportamentos adultos. E por iso é tan importante que nós, como nais, como pais, como familiares ou amigos deses nenos, sexamos un bo exemplo para eles", considerou.