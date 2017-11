Finaliza sen éxito unha multitudinaria batida para tentar localizar ao octoxenario desaparecido en Poio

Máis de duascentas persoas participaron na mañá deste domingo nunha batida de procura para tentar dar co paradoiro do veciño de Poio (Pontevedra) de 84 anos que permanece desaparecido desde o pasado 12 de novembro.

O operativo de rastrexado concluíu sen éxito no mediodía do domingo. Ademais de numerosos veciños da localidade, tamén participaron axentes da Policía Local e a Garda Civil, así como membros de Protección Civil das agrupacións de Poio, Caldas de Reis, Pontevedra e Marín.

Francisco Rodriño Ucha, de 84 anos, saíu ás 17,00 horas do domingo día 12 de novembro a dar un paseo polas inmediacións da súa casa no Muiño, San Xoán de Poio.

O home adoitaba regresar á súa casa sobre as 19,00 horas e, tras esperar a que o fixese, os familiares denunciaron a súa desaparición cando xa era a madrugada do día 13.

Desde ese momento iniciouse un dispositivo de procura polas inmediacións da zona sen que, polo momento, deuse con algunha pista que poida aclarar o paradoiro do octoxenario.

DESAPARECIDO EN TABOADA (LUGO)

Por outra banda, tamén continúa a procura para tentar localizar ao veciño de Taboada (Lugo) que falta do seu fogar desde a tarde do pasado luns.

Segundo fontes de Protección Civil, este domingo, ao tratarse dun día de caza, non se convocou aos veciños para peitear a área onde se perdeu a pista a Alfredo Rodríguez Vázquez.

Así, foron os propios cazadores os que levaron a cabo tarefas de procura para dar co veciño, que desapareceu na tarde do luns no lugar da Torre, na parroquia de San Mamede.

O home atopábase na vivenda que comparte con outros familiares cando foi visto por última vez sobre as 18,00 horas do luns día 13 de novembro.

O Concello de Taboada organiza para o vindeiro martes unha nova procura. Desde as redes sociais, o consistorio convocou aos veciños que queiran participar a presentarse ás 09,00 horas da mañá do martes no lugar da Torre, desde onde se organizarán grupos para peitear as zonas de monte.