O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, trasladou as súas condolencias á familia do fiscal xeral do Estado, José Manuel Maza, falecido na noite do pasado sábado en Buenos Aires (Arxentina).

"As miñas condolencias á familia de José Manuel Maza, un profesional honesto e dialogante. Galicia non o esquecerá", escribiu o presidente da Xunta a través do seu perfil na rede social 'Twitter'.

José Manuel Maza faleceu na noite do sábado na clínica de Buenos Aires na que permanecía ingresado desde este venres por un proceso de infección.

O fiscal xeral atopábase desde o pasado 14 de novembro en Arxentina, onde participaba na Asemblea Iberoamericana de Ministerios Públicos.