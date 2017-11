Puy di que as emendas do PP aos orzamentos dan a Xunta e municipios instrumentos para combater incendios

O portavoz PPdeG no Parlamento, Pedro Puy, destacou que as emendas presentadas pola súa formación aos orzamentos da Xunta para 2018 dotan á administración autonómica e aos concellos de "instrumentos" para facer "máis rendible" e "menos susceptible" aos incendios o monte galego.

Pedro Puy | Fonte: Europa Press

O dirixente popular pronunciouse deste xeito nunha entrevista concedida a Radio Nacional España (RNE), na que subliñou que a vontade do Goberno galego e do Grupo Parlamento Popular é "solucionar un problema" que cambiou debido a "circunstancias novas", como a evolución da masa forestal ou as condicións meteorolóxicas.

Na súa intervención, o portavoz popular volveu a asegurar que, a pesar da vaga de incendios rexistrada en outubro, o dispositivo anti incendios da Xunta "funciona dunha forma razoable" como, na súa opinión, demostrouse leste mesmo verán.

"O que ocorreu en outubro fainos reflexionar a todos sobre a necesidade de facer cambios, avanzar na prevención e abordar o problema da rendibilidade unha vez que se produciron estes cambios no uso económico e social do rural en Galicia", indicou.

Por iso, asegurou que "do que se trata" é de "fixar políticas a longo prazo para que o monte sexa rendible e non constitúa unha ameaza á vida, ás propiedades e ao patrimonio natural de Galicia".

Así mesmo, sinalou que a política forestal non depende en exclusiva do Goberno da Xunta" porque "a responsabilidade é de todos". En sentido, lembrou que o "98% do monte en Galicia está en mans privadas".

COMISIÓN NO PARLAMENTO

Na entrevista, o portavoz parlamentario tamén se referiu á creación na Cámara dunha comisión de estudo sobre a política forestal e de prevención e extinción de incendios forestais. Así, destacou que os grupos teñen até este luns para designar aos seus membros, que posteriormente serán convocados polo Presidente do Parlamento para a constitución do órgano.

A continuación, indicou, a Comisión terá que facer unhas normas de funcionamento e despois un plan de traballo no que cada grupo proporá os documentos e datos que considere necesarios, así como a presenza das persoas que se entenda que poden achegar algo sobre como está o sector ou como se pode mellorar o operativo contra os incendios.

Ademais, mostrouse partidario de que o director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto, compareza neste órgano, ao considerar que "ten moito que achegar cando se fala de explotación forestal e extinción de incendios" xa que é unha "das persoas que máis sabe en Galicia desta cuestión".

ACTIVIDADE PARLAMENTARIA

Por outra banda, preguntado polas relacións entre os grupos con representación na Cámara galega, Pedro Puy mostrouse "satisfeito" e asegurou ter "boa relación" con todos. "Confío en que esa boa relación sirva tamén para que os grupos da oposición poidan facer mellor o seu traballo", indicou.

Por último, sobre a demanda da implantación de 600 megawatts de nova potencia eólica en Galicia expresada por e Foro Enerxético de Galicia, Puy lembrou que a Lei de apoio ás iniciativas empresariais "simplifica enormemente a posibilidade de que expanda" este sector na Comunidade e aprovéitense as "posibilidades" que hai neste ámbito.