A Xunta convocará 3.400 prazas públicas en 2018 e aumenta a 3.400 as de 2017

O conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, anunciou que a oferta de emprego público amplíase este ano a 3.400 prazas (fronte ás 3.000 inicialmente previstas), á que se unirá unha convocatoria doutros 3.400 postos de traballo en 2018.

O conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, no pleno | Fonte: Europa Press

Así o anunciou durante a súa intervención no Parlamento no debate de totalidade do proxecto de lei de orzamentos da Xunta, onde avanzou que este mes de novembro aprobarase o incremento da oferta pública de emprego para este ano a 3.400 prazas.

Ademais, Valeriano Martínez sinalou que proporá aos sindicatos que haxa, "como mínimo", outras 3.400 prazas para 2018 (no marco dunhas 14.750 prazas até 2020 para baixar ao 7% a taxa de temporalidade), polo que se crearán "ao redor de 7.000 postos públicos de calidade" en dous anos.

Respecto diso, identificou esta medida con "un crecemento san" de Galicia, nuns orzamentos de 2018 -cun gasto non financeiro de 9.487 millóns de euros--, presentados en "o mellor escenario económico desde antes da crise".

"RETO DE CONSOLIDAR A RECUPERACIÓN ECONÓMICA"

Así mesmo, o conselleiro de Facenda sinala que se prevé pechar 2017 cun crecemento do PIB galego do 3,1%, o cal será do 2,5% en 2018, aínda que indica que se realiza unha "estimación prudente" para o ano que vén "derivada da situación actual de incerteza de Cataluña". "Nun momento de incertezas, Galicia achega solucións", sentenciou.

De tal forma, espérase crecer "máis que España e que a zona Euro". Por iso, asegura que se seguirá "cumprindo o reto de que en Galicia se consolide a recuperación económica", aínda que admitiu que os "bos datos non poden ocultar que seguen habendo galegos que teñen dificultades".

Ante isto, aposta por unha recuperación "equitativa, inclusiva e integradora", a través de rebaixas fiscais, apostar por "fortalecer o Estado de Benestar" e "axudar a conseguir emprego" aos máis de 185.000 desempregados existentes en Galicia.

Valeriano Martínez reiterou que a creación de postos de traballo até 2020 (estímase entre 80.000 e 100.000 empregos) vai por encima do previsto con "case 60.000" empregos en tres anos.

A isto únese, que se prevé financiar en 2018 máis da metade do investimento do orzamento con aforro bruto, alcanzar unha consolidación fiscal "técnica" e unha estimación de ingresos do Estado de 7.412 millóns, que "case igualan" o exercicio máis alto de 2009.