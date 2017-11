Críticas entre plataformas en defensa da sanidade pública galega

A Coordinadora Antiprivatización da Sanidade Pública vén de facer público un comunicado moi crítico coa Plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia trala manifestación do 18 de novembro pasado en Santiago de Compostela. Os primeiros acusan aos segundos de dicir no comunicado "varias falsidades que non son de recibo nunha organización que, presuntamente, di defender a sanidade pública".

Manifestación en Santiago en defensa da sanidade pública

En primeiro lugar, a Coordinadora Antiprivatización "lamenta" ter que dedicar "un minuto a contestar" o comunicado de SOS Sanidade Pública, pero considera "graves as acusacións" desta parte, polo que decidiron responder "despois da manifestación" do sábado pasado. "Nunca permitiremos que ninguén nos marque as axendas, que os intentos de boicot se saian coa súa nin que ninguén nos desvíe dos nosos obxectivos", avisan.

"Efectivamente, SOS Sanidade Pública non convocou ningunha manifestación en Compostela o día 18N. Foi a Coordinadora Antiprivatización da Sanidade Pública da Coruña, que fai parte da Marea Branca, xunto con outros 20 colectivos. De feito, SOS Sanidade Pública hai moito tempo que non convoca unha manifestación para defender a sanidade pública, pese a padecer neste momento unha situación moi crítica", pretenden aclarar.

Tras acusar SOS Sanidade Pública aos convocantes desta manifestación por defenderen intereses particulares, a Coordinadora Antiprivatización reivindícase como unha "organización apartidaria" que está "integrada por colectivos de toda índole e diversos ámbitos ideolóxicos" co "único fin de denunciar o que esta a acontecer na sanidade pública e loitar para conseguir unha sanidade de calidade, universal, sen repagos e 100% publica".

Nesta liña, lembran que o seu labor é "denunciar a calquera partido, asociación ou goberno por calquera medida que tome ou defenda en contra dunha sanidade 100% publica".

Por isto, din "lamentar profundamente" e con "moita tristeza" o comunicado da Plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia, á que, aseguran convidaron a participar na manifestación antes de facerse pública a convocatoria da mesma, "a través dos seus membros, incluído o seu portavoz, e do que non tivemos resposta algunha".

Para a Coordinadora Antiprivatización, o comunicado emitido pola outra parte dous días antes da celebración da manifestación tivo "un claro obxectivo de boicotear o acto".

"Non utilizamos nas redes nin na rúa para esta manifestación ningún logotipo ou documento que teña que ver con SOS, nin queremos crear confusión algunha. É mais, no cartel da manifestación só aparecen os nomes das organizacións convocantes, pero non aparece o logo de ningunha. Tomouse esta decisión para amosar que a mobilización era de todas e todos, de toda a cidadanía. Dende un principio se convidou a todos os grupos políticos, sociais, sindicais, veciñais e doutra índole a participar na organización da mesma. Contestaron só os que vedes no cartel. O único que queremos é saír á rúa para protestar polo desmantelamento que esta a sufrir a sanidade pública e a súa privatización", argúen.

O colectivo tamén explica que non se usaron "documentos de ningún tipo que sexan de SOS Sanidade Pública", polo que consideran unha "acusación grave" a que fan "sen probas". "Típico comportamento de asociacións que actúan de mala fe", critican. "A única información é a que consta nos carteis oficiais", subliñan.

Por outra banda, recordan que os datos publicados sobre os últimos informes da OCDE, a oficina Eurostat da Unión Europea, as listas de espera oficiais do SERGAS ou os informes do Consello de Contas son públicos e, "como non podería ser doutro xeito, calquera pode facer os estudos que queira e publicalos, faltaría mais".

A convocatoria, din, "non pretendeu fracturar nada" e a "única intención" foi a de "manifestarse contra o desmantelamento e a privatización da sanidade pública". "Se houbese outra manifestación por este motivo, tamén estariamos alí. O noso traballo vai camiño de conseguir unha unidade á que algúns se negan, por mais que o intentamos", remarcan.

"Este esforzo pola unidade, xunto con outros grupos, provocou no Estado español a creación da Coordinadora de Mareas Brancas do Estado, que xunto con organizacións doutros Estados da Unión Europea está a dar os seus froitos de visibilización da destrución da sanidade pública en toda Europa", destacan desde a Coordinadora Antiprivatización, qiue considera que "este é o camiño que temos que seguir se realmente estamos na defensa dunha sanidade 100% publica; o resto son fogos de artificio, enganos ou movementos para defender intereses particulares ou partidistas", recriminan.

A plataforma tamén considera "oportunista" que "SOS Sanidade Pública se atribuíse a organización da manifestación contra a privatización do Álvaro Cunqueiro en Vigo" cando, din, "foi unha manifestación moito máis transversal onde interviñeron moitas máis organizacións", e engaden: "Non é certo que fose algo organizado por SOS Sanidade Pública en exclusiva. O éxito desa manifestación é de todos os colectivos e organizacións que estiveron alí".

Para a Coordinadora Antiprivatización, "o que esta a suceder en Galicia e no resto do Estado", respecto da privatización da sanidade pública, "é moi grave", polo que "a resposta que hai que dar a esta situación é algo mais que facer declaracións á prensa", aconsellan. "Só na rúa está a solución. E as organizacións que conforman SOS, ao noso entender, poderían ter feito moito mais do que se esta a facer nestes momentos", proseguen.

"Nós sumarémosnos, difundiremos e axudaremos a promover calquera manifestación en defensa da sanidade, e así o estamos a facer", defenden desde este colectivoque critica a SOS e "outras organizacións" de defender aquilo de "ou estás comigo ou estas contra mi".

"O sectarismo non forma parte do ideario da nosa organización. Todas e todos aqueles que loiten e defendan a sanidade pública serán sempre ben recibidos", apuntan.

Por outra banda, tamén din estar observando "movementos organizativos a nivel estatal nos que o portavoz de SOS e a súa organización, entre outras, constitúen a Fundación REDER, financiada por George Soros (Open Foundation Society), magnate con intereses moi concretos na industria farmacéutica, e que ten como un dos seus obxectivos o de derrubar gobernos de esquerdas", opinan.

"Non entendemos este tipo de alianzas, aínda que respectamos, como non podía ser doutro xeito, que cada quen se financie con quen considere oportuno", manifestan.

PARTIDISMO?

A Coordinadora Antiprivatización tamén critica que "en SOS Sanidade Pública hai partidos políticos que abriron a porta á privatización da Sanidade Pública coa lei 15/1997, o artigo 90 da Lei xeral de Sanidade e que xunto co goberno do PP, aprobaron o artigo 135 da Constitución, que ten como obxectivo satisfacer a débeda por riba das necesidades da cidadanía". Con todo, non sinala a ningún concreto.

"Por todo isto, moitos terían xa, cando menos, que pedir perdón. Iso sí é defender intereses particulares", aseguran.

A plataforma defende que a manifestación do 18N "non foi nin mais nin menos que un acto necesario de protesta ante a pasividade por parte de SOS Sanidade Pública nos últimos tempos, cando non foron quen de organizar unha grande manifestación galega contra a privatización da sanidade".

"Nós seguirémolo a facer as veces que fagan falta, porque a nosa sanidade está en perigo. Seguiremos a estar os terceiros domingos de cada mes na rúa para denunciar as situacións de maltrato asistencial que se están a dar, e denunciar a pésima xestión do actual goberno que ten como obxectivo o desmantelamento da sanidade pública. Pero tamén seguiremos a intentar traballar pola unidade de todas e todos", anuncian.

Para concluír, a Coordinadora Antiprivatización pide "unha vez máis" que "se abandonen os personalismos, bandeiras ou marcas para loitar todas e todos xuntos, profesionais, usuarias e organizacións diversas para facerlle fronte a esta ola privatizadora en toda Europa", xa que "a orixe dos problemas da sanidade non está nin en Compostela nin en Madrid".

"Bruxelas é o obxectivo das multinacionais e é de alí de onde veñen as directrices que os actuais gobernantes do Estado español están a seguir ao pé da letra. Por iso é imprescindible a unión de todos os pobos de Europa. Dende a Marea Branca Estatal, e como membros que somos desa organización, estamos a traballar nese obxectivo, contactando e colaborando con diferentes organizacións defensoras dunha sanidade 100% pública noutros países da Unión Europea", sinalan.

COMUNICADO DE SOS SANIDADE PÚBLICA

A Plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia enviou nos días previos á manifestación do 18 de novemnbro un comunicado de nove puntos para desmarcarse desta acción. Este foi:

1.- Desde a Plataforma SOS non se convocou ningunha manifestación o próximo día 18 de novembro en defensa da sanidade pública.

2.- Esta mobilización partiu de grupos que non forman parte de SOS Sanidade Pública e que están utilizando os nosos documentos e logotipos para crear confusión social e profesional.

3.- Consideramos que esta convocatoria responde ao intento de fracturar unha Plataforma que ingresa A gran maioría de organizacións sociais, de enfermos, profesionais, veciñais, sindicais e políticas de Galicia, que levamos máis de 20 anos loitando contra o desmantelamento e a privatización do noso sistema sanitario público.

4.- Ao longo destes anos convocamos numerosas manifestacións e mobilizacións unitarias en todas as cidades e áreas sanitarias en defensa da sanidade pública galega. Estas mobilizacións foron sempre consensuadas polas numerosas organizacións que nos integran, malia as diferenzas ideolóxicas.

5.-. Grazas ás mesmas conseguimos importantes éxitos como a reintegración á sistema público das 4 fundacións hospitalarias, a renuncia de Feijoo a construír un hospital de colaboración privada en Pontevedra, o inicio do desmantelamento da Sociedade Anónima Galaria, mobilizar a máis de 200.000 persoas contra a privatización do Hospital Ávaro Cunqueiro de Vigo ou sacar á rúa (en colaboración coas Xuntas de Persoal) a miles de persoas contra o desmantelamento dos hospitais comarcais en Monforte, a Mariña, o Salnés e o Barco de Valdeorras.

6.- Os promotores da mesma intenta utilizar con fins políticos particulares o gran rexeitamento social e profesional á privatización do noso sistema. Pretenden xerar unha división social e profesional que só beneficia ao actual goberno do PP e a súa estratexia neoliberal.

7.- Rogamos a máxima difusión desta mensaxe por todas as organizacións que integran a Plataforma SOS para acabar coa confusión.

8.- Como semente anunciaremos con tempo e transparencia as próximas mobilizacións contra o Anteproxecto de modificación da Lei Galega de Saude.

9.- Para preparar as próximas mobilizacións contra o Anteproxecto de reforma da Lei Galega de Saúde temos organizado un debate cos grupos parlamentarios o vindeiro mércores 29 de novembro do 2017, as 19 horas, no Colexio Medicos de Santiago.