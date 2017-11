Detidos catro veciños de Madrid na peaxe de Vilaboa (Pontevedra) con 4.000 ansiolíticos e receitas falsas

A Guardia Civil detivo na peaxe da autoestrada AP-9 en Vilaboa (Pontevedra) a catro homes en idades comprendidas entre os 28 e 40 anos, veciños de Madrid, con case 4.000 pastillas de ansiolíticos e un lote de receitas falsificadas.

Segundo informa o Instituto Armado, os feitos ocorreron a fin de semana no transcurso dun control que realizaba a Unidade de Seguridade Cidadá da Compañía de Pontevedra, en colaboración con efectivos do Destacamento de Tráfico de Vilaboa, na autoestrada AP-9 á altura da peaxe desta localidade pontevedresa.

Sobre as 20,00 horas do venres os axentes interceptaron a un vehículo "cando pretendía facer unha manobra evasiva, finxindo que non lle funcionaba o cartón de paso, para tratar de eludir o control", relatan as mesmas fontes.

Ademais, explican que "despois dunha exhaustiva inspección e rexistro", tanto do vehículo como dos seus ocupantes, incautáronse 3.930 comprimidos de Rivotril (clonazepam) e 37 receitas falsificadas, "escondidas en distintas partes estratéxicas do interior do turismo", concreta a Benemérita.

O Instituto Armado sinala que o Rivotril é un medicamento que ten como compoñente activo o cleozepam, pertencente ao grupo das benzodiacipinas, utilizadas estas como ansiolíticos e anticonvulsivos, polo que precisa de prescrición médica obrigatoria mediante receita para a súa dispensación.

DELITO CONTRA A SAÚDE PÚBLICA

O catro ocupantes do vehículo, todos eles con domicilio na Cañada Real (Madrid) foron detidos acusados de senllos delitos contra a saúde pública e falsificación de documentos. As dilixencias instruídas foron entregadas no Xulgado de Instrución número 1 de Cangas.

A Guardia Civil engade que no mesmo operativo interceptáronse outros dous condutores que foron denunciados por dar positivo no control de drogas e formuláronse catro denuncias máis á Lei de Seguridade Cidadá por tenencia de sustancias estupefacientes.