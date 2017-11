A viúva dun dos mariñeiros falecidos no afundimento do Santa Ana en marzo de 2014 nas costas asturianas pediu "axuda" ás autoridades políticas e xudiciais para que se investigue a "falta de cualificación" da tripulación.

En concreto, oito dos nove mariñeiros do pesqueiro perderon a vida o 10 de marzo de 2014, cando a Santa Ana, de bandeira portuguesa e con armador de Muros, se afundiu tras impactar cunhas rocas nas inmediacións da illa de Erbosa, no Cabo de Peñas, situado no municipio asturiano de Gozón.

Este luns, Ramona Rodríguez presentou nos xulgados de Muros (A Coruña) unha querela contra o armador do pesqueiro, José Balayo, ao que acusa de falsificar os documentos de enrole. Así, busca demostrar que a falta de cualificación da tripulación e da persoa que estaba na ponte de mando no momento do accidente puido ser a causa do sinistro. Todo iso para que se abra o caso que foi arquivado pola xustiza en Avilés por falta de probas.

"Pido axuda aos xuíces marítimos, ás autoridades, á conselleira de Pesca e a todos os altos cargos para que axuden a que se investigue este caso, oito vidas non merecen permanecer arquivadas", manifestou en declaracións a Europa Press Ramona Rodríguez, que tamén pide a todas as persoas que "poidan saber algo" que aclare o accidente que "acudan á xustiza".

E é que, segundo denunciou, son múltiples os casos de mariñeiros aos que "só se lles esixe un certificado de escolaridade para embarcase" e despois "acaban exercendo de capitáns".

Así mesmo, reclamou a intervención dos sindicatos do mar para que persoas sen titulación non exerzan postos para os que non están formados e se poida, deste xeito, evitar accidentes como o do Santa Ana afundido en Avilés.

DENUNCIA

Así, a viúva do cociñeiro do Santa Ana sostén que o armador realizou as achegas aos organismos competentes das listas de tripulacións de embarque "sabendo da súa falsidade" xa que "a titulación da tripulación era deficiente".

Na denuncia, asegura que "existía unha cadea de mandado de feito no buque, distinta á comunicada aos organismos públicos, o que puido ter unha consecuencia directa co tráfico accidente".

Con iso, pretende que se demostre que as titulacións da tripulación e diversas comunicacións desde o barco ás capitanías dos portos de Pasaxes, Ondárroa e Avilés eran "falsos" e foron "confeccionados dolosamente".

Deste xeito, Ramona Rodríguez acusa o armador do Santa Ana, José Balayo, dun delito continuado de falsidade en documento público e oficial.