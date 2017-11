O Foro Galego de Inmigración denunciou as barreiras discriminatorias coas que se atopan menores residentes en Galicia, de familias en situación irregular, no acceso a gardarías da rede pública ou de axudas e prestacións das consellerías de Política Social e Educación.

Foro Galego de Inmigración | Fonte: Europa Press

O portavoz do colectivo, Miguel Fernández, xunto con outros membros da entidade, acudiron este luns ao rexistro da Xunta para remitir un escrito a ambos os departamentos autonómicos no que detallan esta realidade sen atender, ademais de varias cartas escritas por nenos que sofren este tipo de problemas.

Esta situación afecta a algúns programas "moi publicitados" e "relevantes" nas campañas da Xunta, como é o caso da 'Tarxeta Benvida' e o 'Bono Coidado'.

Fernández explicou que esta discriminación se produce "por problemas fundamentalmente administrativos" a través das aplicacións informáticas que regulan estas convocatorias de axudas, e que requiren a presentación de DNI ou de NIE para formalizar a inscrición.

Tamén se reproducen estas circunstancias no acceso á rede de escolas infantís, de 'Galiña azul', nas que, pola inexistencia destes dous documentos, tamén se exclúe aos afectados da baremación para poder optar a unha praza de forma ordinaria.

Fernández incidiu especialmente nas axudas a material escolar e libros de texto, que son "fundamentais" tendo en conta que a escolarización é "obrigatoria" e que estas familias se atopan nunha mala situación económica.

"VONTADE POLÍTICA"

O Foro Galego de Inmigración considerou que estas situacións vulneran principios da Convención de Dereitos do Neno, como o de non discriminación ou o de interese superior do menor, de "aplicación obrigatoria de todos os gobernos".

Así mesmo, Fernández apuntou que se trata dunha mera cuestión "de vontade política" por parte da Xunta, que non está limitada pola influencia da Lei de Estranxeiría para estender o acceso destas convocatorias a unhas "decenas" de familias nesta situación.

A entidade demanda que na próxima convocatoria de axudas habilítese a posibilidade de formalizar estas solicitudes a través do pasaporte dos pais, pedindo "flexibilidade" de forma provisional para o presente curso escolar co fin de asegurar a "equidade" no acceso á educación pública.