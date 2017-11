O profesor fundador da Singularity University e membro da Academia Mundial de Arte e Ciencia, José Luís Cordeiro, mostrouse convencido de que os avances tecnolóxicos acabarán por permitir "rexuvenecer o corpo" e facer que o home poida decidir entre morrer ou ser "unha xeración inmortal".

Así o manifestou nunha rolda de prensa ofrecida na Fundación Barrié onde esta tarde, ás 20,00 horas e na súa sede da Coruña, pronunciará unha conferencia sobre 'Demografía e tecnoloxía. A morte da morte' no marco do ciclo 'Galicia na Encrucillada. Ciclo de Conferencias sobre Demografía e Futuro'.

"A proba de que a mortalidade biolóxica non existe está no noso corpo", dixo sinalando que as células germinales non envellecen. A este exemplo, sumou o cancro. Del, dixo que se trata de "unha serie de mutacións que deteñen o envellecemento celular por iso non desaparecen".

José Luís Cordeiro expuxo que, por este motivo, se aplica a quimioterapia e a radioterapia, tratamentos que considerou non se aplicarán "nunha década" cos novos avances tecnolóxicos. Así mesmo, mostrouse convencido de que o medicamento "non será curativa, senón preventiva".

TECNOLOXÍA PARA SER NOVAS

Na mesma liña, asegurou que se fornecerá medicación "deseñada" para o xenoma de cada persoa. "En 10 anos a secuencia do xenoma custará 10 dólares", indicou tamén sobre a accesibilidade a probas agora custosas que, na súa opinión, producirase cos anos.

Ademais, augurou que "en 40 ou 50 anos" haberá tecnoloxía para reanimar "a persoas criopreservadas". Así mesmo, expuxo que "nas próximas dúas ou tres décadas imos ter tecnoloxía para rexuvenecer".

"A cuestión non é se vai á ocorrer, senón cando", manifestou após lembrar que unha muller se está xa sometendo a un tratamento con este obxectivo en Colombia. Sobre este caso, dixo que se lle fornecen inxeccións para, entre outros fins, conseguir que teña unhas células e sangue "máis novos".

Por outra banda, preguntado polas consecuencias que tería na demografía que persoas optasen por non morrer, manifestou que "é falso que o mundo estea sobrepoblado" e rexeitou, por isto, que teña repercusión.

Mentres, sobre os efectos do cambio climático, indicou que "nos preocupamos máis polo medio ambiente porque somos máis prósperos", pero mostrouse convencido de que coa nanotecnoloxía "en 20 anos non haberá lixo" xa que esta converterase "en materia prima".