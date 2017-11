A dirección da CEG pospón a celebración dunha asemblea para reformar os estatutos

A confederación de empresarios de Galicia (CEG) decidiu dar un maior prazo á reforma dos seus estatutos. Nun principio, a intención era que este asunto se abordase nunha asemblea o vindeiro martes 28, pero a convocatoria non foi trasladada e o habitual é avisar deste tipo de reunións con 15 ou 30 días de antelación.

Antón Arias, presidente da patronal galega | Fonte: Europa Press

Fontes da dirección da patronal galega consultadas por Europa Press confirmaron que, aínda que esa era a idea, nestes momentos "non hai convocatoria", para o que evitan achegar unha explicación sobre os motivos. "Non pode ser", limítanse a indicar, e engaden que "de momento" non hai nova data prevista.

Este adiamento prodúcese despois do malestar que xerou nas provincias de Ourense e Pontevedra o comité executivo que tivo lugar a finais de outubro sen a súa participación.

Nel, a dirección da CEG, con Antón Arias á fronte e co apoio das confederacións da Coruña e Lugo, avanzou nun documento marco para reformar os estatutos, cuxa principal novidade, de saír adiante, sería o establecemento dunha presidencia rotatoria, así como a minoración da representatividade das organizacións sectoriais.

O responsable dos empresarios pontevedreses, Jorge Cebreiros, destaca, en declaracións a Europa Press, que é necesario que antes de aprobar a eventual reforma dos estatutos nunha asemblea este documento pase pola xunta directiva.

En calquera caso, móstrase contundente ao destacar que a confederación de Pontevedra non está de acordo "nin no fondo nin nas formas" con esta reforma, ao considerar "antidemocrático e excluínte" o cambio que impulsa a dirección nas normas de xogo da CEG.

Outras fontes próximas á liña oficial da confederación sinalan a posibilidade de que esta semana se produzan "reunións cruciais" na procura dun consenso no seo dunha patronal que acumula xa varios anos en permanente conflito.

Reivindican, ademais, a vixencia dun documento que foi "negociado por todos" e no que "todas as partes fixeron cesións" que implican "beneficios".