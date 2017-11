Os orzamentos galegos para 2018 tramitaranse na Cámara tras rexeitar o PP a súa devolución

Os orzamentos galegos para 2018 superaron un paso fundamental para que sigan avanzando, despois de ser aprobados pola Xunta e presentados por cada departamento no Parlamento autonómico. E é que o PPdeG rexeitou este luns as emendas de devolución de En Marea, PSdeG e BNG, de forma que os orzamentos serán tramitados na Cámara, coa previsión de que a súa aprobación definitiva se produza o 19 de decembro.

Pleno Do Parlamento De Galicia Do 26 De Abril De 2017 | Fonte: Europa Press

Nun pleno específico, En Marea, PSdeG e BNG defenderon as súas emendas de totalidade, co obxectivo de que se reelaborasen unhas contas que ven "pouco ambiciosas" e "inxustas", convencidos os seus respectivos portavoces, Luís Villares, Xoaquín Fernández Leiceaga e Ana Pontón, de que "consolidan recortes" e tamén políticas que se demostraron "ineficaces". Todos eles coincidiron ao manifestar outras preocupacións, por exemplo, sobre a execución ou a débeda.

A maioría absoluta dos populares rexeitou en bloque todas as súas emendas. Avanzouno xa na súa primeira intervención, o portavoz parlamentario dos populares, Pedro Puy, quen defendeu o proxecto da Xunta --cunha contía que ascende a case 9.500 millóns de euros, un 2,9% máis con respecto ás contas en vigor, e un crecemento económico previsto do 2,5%-- e agregou que ao PPdeG non lle "acaban de gustar as propostas da oposición".

Puy reivindicou unha xestión económica que incide "na estabilidade" e incidiu en que a "ambición" se mide "en función do que se ambicione". Así, esgrimiu, por exemplo, que os populares "ambicionan" uns orzamentos que "sexan sustentables ao longo do tempo, que a débeda non aumente máis do necesario ou que a investimento se faga con aforros brutos".

Isto será posible grazas a unhas contas, asegurou o portavoz popular, que crecen e nas que servizos públicos como a sanidade ou a educación son "prioritarias". Puy restou finalmente valor ás críticas dos portavoces da oposición, aos que tachou de "nostálxicos da burbulla inmobiliaria" e concluíu que a súa "non é a forma adecuada de ver os orzamentos".

"MOITO FEITO E MOITO POR FACER"

Na mesma liña de Puy pronunciouse previamente o conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, quen aproveitou para avanzar que a oferta de emprego público da Xunta para 2018 chegará ás 3.400 prazas. Martínez recoñeceu que "queda moito por facer", pero tamén esgrimiu o "moito" que fixo o Goberno de Alberto Núñez Feijóo, con "realismo" e "rigor".

Martínez subliñou que "os votos" sitúan a cada un onde corresponde e puxo en dúbida que a oposición analice adecuadamente os orzamentos e que cuestione que sexan "expansivos". "Non se se é por maldade ou por tomarnos a chufla, eu creo que é por impericia", afeou, moi crítico tamén co uso da oposición do "monotema da débeda". Tanto el como o portavoz popular defenderon tamén a política fiscal, moi criticada pola oposición.

"ESTRATEXIA NEOLIBERAL"

Enfronte, o portavoz de En Marea, Luís Villares, incidiu en que a Feijóo se lle "queimou" a súa fachada de "bo xestor" cos incendios e cargou contra uns orzamentos que "consolidan os recortes, as desigualdades e a precariedade laboral" na "estratexia neoliberal de reducir o peso do público na economía".

Durante a súa intervención, incidiu en que a evolución do emprego é "decepcionante". Tamén afeou a precariedade laboral e advertiu de que esta situación non a soluciona "un orzamento restritivo e menguante".

Así mesmo, acusou aos populares de tentar "destruír o Estado de Benestar" e preveu de que as novas contas supoñen "outro chanzo na contrarreforma fiscal". "A súa previsión é ingresar polos impostos lineais, os que son iguais para todos", remarcou, antes de esgrimir que En Marea quere uns orzamentos "que xeren confianza e expectativas". "Queremos que a riqueza que se manifesta no PIB trasládese ás persoas", sentenciou.

XUNTA "DO EFECTO PLACEBO"

Pola súa banda, o portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, advertiu de que "a pobreza, a desigualdade e a tensión económica" son problemas que afectan á sociedade galega, e constatou que as contas deseñadas para o exercicio próximo non lles dan resposta. E é que ao seu xuízo, o proxecto baséase "nun crecemento socialmente desequilibrado", que renuncia "a unha política de ingresos equitativa e eficiente", e que está "lastrado pola inercia".

Así, comparou á Xunta cun médico que diagnostica con precisión as enfermidades do seu paciente, pero que despois o envía a casa coa mesma prescrición "de sempre". "É a Xunta do efecto placebo. Confiando en que repetindo acotío que estamos mellor, esquezamos as dificultades", equiparou.

Tamén incidiu na "dependencia" da economía galega dos mercados externos. "E se todo depende dos outros, de que serve o autogoberno en materia económica? A nosa idea é que si que serve, pero son as opcións conservadoras escollidas polo Goberno de Alberto Núñez Feijóo as que explican esa incapacidade", resolveu. "SUBMISIÓN" DO "REBELDE FEIJÓO"

Á súa vez, a portavoz do BNG, Ana Pontón, advertiu que os orzamentos de 2018 representan "políticas vellas e fracasadas" que só serviron para que "a crise fose máis profunda" e que provocaron "desigualdade" e "sufrimento" aos galegos. Unhas contas deseñadas cunha visión "neoliberal, depredadora e neocolonial". Todo iso marcado "por unha brutal recentralización".

"Vostedes son alumnos aplicados do centralismo de Rajoy e dos recortes de Montoro", sentenciou, antes de defender que presentan a emenda de devolución "por responsabilidade" e co obxectivo de que os populares "rectifiquen" e "cambien os recortes e deterioración" por "unha política a favor das maiorías sociais".

A dirixente nacionalista advertiu que a "submisión" de Feijóo ten "un prezo altísimo para este país" e ha ejemplificado coa "exclusión" de Galicia do Corredor Atlántico. "E que fai o rebelde Feijóo? O rebelde Feijóo aplaude e di que isto se vai a solucionar en 2023. A mesma submisión que vimos cos atrasos do AVE, a AP-9 ou os incumprimentos do financiamento. Pagamos a prezo de luxo a submisión de Feijóo", afeou.

Finalmente, Pontón referiuse ao "malestar democrático" que provoca ver "como se perseguen ideas, hai represión política e recórtanse liberdades fundamentais". "Non aceptan que somos unha nación e que non nos poden impor o seu modelo de Estado e a súa caduca monarquía", aseverou, á vez que rexeitou que representantes dun partido "corrupto" como o PP reivindíquense na Cámara como "campións do cumprimento da lei".