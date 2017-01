Sindicatos médicos denuncian precariedade na Sanidade galega nunha carta ao conselleiro

Os sindicatos CESM Galicia e O'Mega denuncian a situación de "precariedade" que aseguran que afronta o sistema sanitario galego nestas datas nunha carta remitida ao conselleiro do ramo, Jesús Vázquez Almuíña.

Concentración dos traballadores do SERGAS na Coruña contra os recortes en Sanidade

Na misiva, as centrais afirman que, a maiores do panorama que viven os servizos de urxencias, "o problema non só se orixina nos devanditos servizos, senón que existen factores que complican esta situación".

Neste sentido, apuntan á atención primaria, falta de substitutos e "nefasta organización" na cobertura de ausencias". "Ao final, os grandes prexudicados son os usuarios e tamén os facultativos", advirten.

Así, alertan da situación para "os dous piares do sistema", mentres, afirman, "os que deberan solucionar esta situación están a gozar das súas vacacións".