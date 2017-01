A CIG insta a UDC e o Concello de Ferrol a solucionar a situación dos traballadores de Segur Ibérica

A responsable da Federación de Servizos do sindicato CIG en Ferrol, Rocío Doce, instou os responsables da Universidade da Coruña (UDC) e do goberno do Concello de Ferrol a "buscar solucións" para erradicar a situación que viven os traballadores da empresa de seguridade Sergur Ibérica.

Segundo sinalou a central sindical, estes traballadores ao longo dos últimos meses "sufriron importantes atrasos" á hora de percibir os seus salarios, despois de que a empresa presentase tanto un ERE como un concurso de acredores.

A sindicalista manifestou que son "conscientes dos esforzos que están a realizar estas entidades". "Pero non son suficientes, sen chegar a ningún acordo por escrito a pesar de levar varias semanas con negociacións", apostilou.

Por iso, a CIG decidiu iniciar unha serie de concentracións antes os centros de traballo. Así, convocou para este mércores, 18 de xaneiro, a primeira das accións de protesta no Campus de Ferrol, ás 11.00 horas, "para facer visible a situación crítica na que están estes compañeiros, para esixir que se aceleren ao máximo os tramos burocráticos e se dea xa unha solución a esta situación tan dramática".

"COUSAS UN POUCO RARAS"

No caso do Concello de Ferrol, a empresa de seguridade presta os seus servizos no recinto feiral de FIMO e no Centro Comercial Porta Nova, mentres que na institución académica este servizo está presente en varios edificios do seu titularidade.

Rocío Doce tamén asegurou que por parte da organización sindical se atopan "atentos a calquera cambio ou variación que poida haber". "Xa que en principio parecía que o principal problema desta compañía era a falta de solvencia e agora parece que non hai tanta falta de diñeiro, unhas cousas que para nós son un pouco raras", abundou.

SERVIZOS

Pola súa parte, Manuel López, delegado de CIG en Segur Ibérica, abundou que na bisbarra de Ferrol esta compañía "ten actualmente catro dos dez servizos dos que dispoñía hai uns meses", con aproximadamente "uns 65 ou 70 empregados que están destinados en Navantia, Endesa, Universidade e no Concello de Ferrol, tanto en FIMO coma en Porta Nova". Ademais, mostrou a súa preocupación porque "agora mesmo" non saben "o que vai pasar" con eles.

López tamén detallou que as informacións ás que tiveron acceso os operarios é que os traballadores que prestan os seus servizos en Navantia e Endesa "poderían quedar dentro do Grupo Segur, porque así interésanlle a esta sociedade, mentres que a encomenda da Universidade dá Coruña e o Concello de Ferrol parece que non interesan tanto e, por iso, o problema".