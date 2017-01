O Plan de Transporte Metropolitano permitiu bonificar 14 millóns de viaxes en A Coruña, Ferrol, Lugo, Santiago e Vigo

O Plan de Transporte Metropolitano permitiu o pasado ano 2016 case 14 millóns de viaxes bonificadas en Galicia, feito, que beneficiou aos veciños das áreas de A Coruña, Ferrol, Lugo, Santiago e Vigo.

Así o precisou a Xunta nun comunicado, no que explicou que o programa de transporte público que promove en colaboración cun total de 64 municipios rexistrou o pasado ano un incremento de case o nove por cento con respecto ao ano anterior.

No que se refire aos desprazamentos no marco do Plan de Transporte Metropolitano, a área de A Coruña rexistrou en 2016 a cifra máis elevada coa contabilización de algo máis de seis millóns de desprazamentos.

Pola súa banda, a área de Santiago albergou o pasado exercicio uns 2,7 millóns de viaxes; seguida da de Vigo, con 2,6 millóns de desprazamentos; e da de Ferrol, con 2,2. En concreto, na área de transporte metropolitano de Lugo realizáronse 140.000 viaxes ao amparo deste plan.

Así mesmo, o Goberno galego indicou que esta iniciativa sumou o pasado exercicio un importante número de novos usuarios, como demostra a distribución dunhas 52.000 tarxetas de Transporte Metropolitano. Foi A Coruña a provincia na que máis dispositivos de cobramentos novos se expediron, contabilizándose máis de 36.500.

Nesta provincia, os municipios de A Coruña, Santiago, Ames, Ferrol, Oleiros, Cambre e Culleredo foron os núcleos onde máis tarxetas se adquiriron.

Na área metropolitana de Vigo distribuíronse un total de 13.715 ao longo do ano 2016, sendo os concellos de Vigo, Moaña, Redondela e Nigrán os que rexistraron un maior volume de novos dispositivos expedidos.

TARXETA 'XENTE NOVA'

Por outra banda, uns 32.000 menores de 19 anos fixéronse o ano pasado coa tarxeta 'Xente Nova', coa que se poden beneficiar do transporte metropolitano gratis. Neste caso, as áreas de A Coruña, Vigo e Santiago rexistraron as cifras máis elevadas en canto a distribución destes dispositivos, con 11.582, 7.712 e 5.860, respectivamente.

No que se refire aos concellos nos que máis tarxetas 'Xente Nova' se adquiriron, atópanse o de Vigo, con 3.051; A Coruña, con 2.643; Ames, con 1.871; Ferrol, con 1.853; e Santiago, con 1.641.

A Xunta continúa traballando nun dobre obxectivo. Por un lado, expandir o modelo ás áreas de Ourense e Pontevedra, completando así o mapa do transporte metropolitano nas sete cidades galegas. Por outro, busca ampliar os beneficios do Plan de Transporte Metropolitano nas áreas nas que xa está implantado, facendo extensivo o modelo aos concellos que o soliciten.