Iván Ferreiro actuará no festival +QSKI, que se celebra na estación de Aramón Formigal-Panticosa (Huesca)

O cantante Iván Ferreiro actuará no festival +QSKI, que se celebrará do 23 ao 27 de xaneiro na estación de Aramón Formigal-Panticosa. En concreto, o que foi durante 13 anos líder e principal compositor do grupo Los Piratas, actuará o mércores, día 25, no escenario de Marchica, a pé de pistas e coas montañas do val de Tena como pano de fondo.

Así mesmo, a banda Miss Caffeína visitará o val de Tena durante o evento formando parte da programación musical á que se sumarán nos próximos días outras actuacións de grupos e DJs, informou o Grupo Aramón nunha nota de prensa.

Iván Ferreiro presentará en Formigal-Panticosa o seu novo disco 'Casa', onde ofrecerá un concerto gratuíto. Outra das actuacións xa confirmadas para este certame que patrocina Ibercaja a través da súa tarxeta +QSKI e que conta coa colaboración de Coca Cola, é a de Miss Caffeína, que está programada para o xoves 26.

Respecto á oferta deportiva e de ocio, os mozos poderán gozar de actividades como o slálom, o boardercross e as exhibicións que se organizarán no TerrainPark. Ademais, organizaranse actividades como o SneakeGlis, zorras, Lasertag ou clases de Arva e nocións de Fuera de Pistas.