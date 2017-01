Traducida por primeira vez ao galego a obra poética infantil de Stevenson, autor de ‘A illa do tesouro’

Celia Vázquez, crítica literaria e profesora da Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo, acaba de publicar Stevenson e a tenrura da súa poesía infantil, un libro no que recolle, en versión inglesa e galega, os poemas de A Child’s Garden of Verses (1895), obra na que o escritor escocés Robert L. Stevenson —autor do libro universal A Illa do Tesouro— reuniu o conxunto das súas poesías infantís. “Quixen rescatar a poesía que escribiu para nenos, que nin sequera está traducida na súa totalidade ao castelán”, explica Vázquez, para quen a figura de Stevenson é moi interesante dende o punto de vista biográfico.

Celia Vázquez traduce por primeira vez ao galego a obra poética infantil de Stevenson, autor de 'A illa do tesouro' | Fonte: UVigo.

Con A illa do tesouro (1883), Stevenson converteuse nun autor universal, pero o éxito das súas novelas relegou a un segundo plano a súa obra poética. Agora, o libro de Vázquez recupera a obra poética do escocés por primeira vez en galego, nun volume que non é só un conxunto de poemas bilingües, senón que inclúe varios capítulos introdutorios onde se examinan polo miúdo aspectos biográficos do artista e a súa bibliografía, e sobre como a propia Celia Vázquez afrontou a tarefa da tradución, tendo así unha dobre lectura para nenos e para adultos. “Non podía deixar pasar esta oportunidade de mostrar como Stevenson plasma nos versos o modo que teñen os nenos de concibir o mundo”, subliña a autora da obra.

A Child’s Garden of Verses é unha das obras do escritor Robert L. Stevenson menos coñecidas polo público de fala non inglesa, ao igual que a maioría das súas creacións poéticas e os seus ensaios. “Estamos ante unha poesía fascinante que xorde dun poeta con alma de neno, unha poesía soñadora e marabillosa”, relata Celia Vázquez, que explica que ao final o libro pasou a ser algo máis que unha sinxela tradución, “pois a miña condición de profesora e investigadora sempre me leva máis lonxe”, explica a autora.

Esta edición bilingüe ve a luz da man do Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo e supón a primeira aportación de Celia Vázquez logo de prexubilarse da docencia, aínda que mantén vinculación coa UVigo, a que dirixe varias teses de doutoramento e imparte clases nun mestrado. Inmersa na tarefa da escritura e publicada xa esta obra, Vázquez prepara agora unha colaboración para unha biografía sobre o novelista Tom Sharpe e pensa xa en novas publicacións.

A presentación oficial e formal do libro aínda non tivo lugar, comenta Vázquez, “pero a miña idea é que se faga nalgunha libraría e convidar a todas aquelas persoas interesadas na literatura infantil e na figura de R.L. Stevenson”, confirma a autora nunha información facilitada pola Universidade de Vigo.