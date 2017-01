A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSIF), ante as "graves anomalías recoñecidas" polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e o Tribunal Supremo nas oposicións do grupo A1, instou a Función Pública a que revise "de oficio" este proceso selectivo.

En concreto, CSIF avanzou, a través dun comunicado, que solicitará "que vólvase cualificar a todos os opositores que foron suspendidos polo Tribunal sen que se corrixisen os exames ou a corrección da cal fose arbitraria", tal e como "alertaron as sentenzas, pero sen que isto afecte os opositores que xa foron nomeados funcionarios".

O sindicato indicou que na última sentenza, que se sumou a outras tres anteriores tanto do Tribunal Supremo coma do TSXG, se considera probada unha "conxura do Tribunal calificador" con burla das bases da convocatoria".

A esta alarma "hai que engadir un novo fallo", esta vez do TSXG, referente á oposición do Corpo de axudantes facultativos subgrupo C1 da Xunta, "que obriga a repetir de novo algúns exames e que volveu poñer en evidencia o anómalo funcionamento dos tribunais nos procesos selectivos convocados dende a Consellería de Facenda".

Para esta central é "de especial preocupación a sensación de desconfianza e de malas prácticas que se está a crear entre os aspirantes a conseguir un posto de traballo na Administración" debido a "este goteo constante de alarmantes sentenzas".