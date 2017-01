Grupo Hotusa abre o seu noveno hotel en Portugal

Eurostars Hotel Company, área hoteleira do Grupo Hotusa, abre este venres as portas do Eurostars Cascais, un establecemento de catro estrelas e 110 cuartos que supón o noveno hotel que a compañía xestiona en Portugal.

A devandita incorporación, consolida a firme aposta da organización polo país luso, no que ten previsto abrir, antes do próximo verán, tres novos establecementos: 'Eurostars Cais de Santarem' de cinco estrelas (Lisboa), 'Exe Porto Centro' de catro estrelas e 'Exe Almada Porto de catro estrelas, ambos os dous situados na cidade de Oporto.

O hotel conta cunha cafetaría-restaurante onde degustar unha ampla variedade de propostas gastronómicas, así como con catro salas de reunións con acceso á zona axardinada de piscina.

"Portugal foi un país estratéxico na internacionalización da nosa compañía e seguirao sendo no futuro, como demostran os numerosos novos proxectos que xa están en marcha neste destino," explicou o presidente do Grupo Hotusa, Amancio López.

Con esta incorporación, Portugal consolídase, tras Italia, como o segundo destino internacional da compañía, o portafolio da cal alcanza os 167 establecementos, en 17 países.

No país luso a área hoteleira de Grupo Hotusa opera cinco hoteis en Porto, dous en Lisboa e un en Figueira dá Foz. Deles, todos forman parte da cadea Eurostars Hotels, menos un establecemento integrado en Exe Hotels.