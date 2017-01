A CNMC reclama a Adif unha web que informe das liñas AVE en construción e a súa data de inauguración

A Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC) reclamou a Adif e a Adif Alta Velocidad que articulen unha páxina de Internet na que ofrezan "información actualizada" sobre as obras de liñas de AVE en construción e a data en que está previsto que se poñan en servizo.

Así o indica o 'superregulador' co fin de contribuír a contar cunha ordenada planificación ferroviaria e a aumentar a transparencia para os operadores que explotan a rede (Renfe e empresas privadas de transporte de mercadorías).

O órgano que preside José María Marín Queimada realiza esta recomendación no informe sobre declaración de rede de Adif e Adif Alta Velocidad de 2017, o documento no que as empresas promotoras e xestoras das infraestruturas ferroviarias actualizan a información sobre estas dotacións cos cambios rexistrados en 2016.

A CNMC aproveita o informe para volver reclamar a Adif que inclúa un sistema de 'sancións' e 'bonificacións' no canon ou peaxe que cobra a Renfe e ao resto de operadores ferroviarios por usar as vías do tren, as instalacións e o resto de dotacións férreas.

Este sistema permitiría á compañía que preside Juan Bravo sancionar as operadoras que perturben o normal funcionamento da rede e outorgar bonificacións ás que sufran as devanditas alteracións ou mesmo presenten ratios de eficiencia na explotación de servizos ferroviarios superiores ao previsto.

PENDENTE DE FIXAR O CANON

A CNMC recorda ademais a Adif que ten pendente de facilitar unha "explicación detallada" sobre os principios e parámetros de custos que utiliza para fixar o canon. Os correspondentes a 2017 están aínda pendentes de aprobar, á espera de que á súa vez se aproben os Presupostos Xerais do Estado.

Neste sentido, Adif quere subir un 15% a peaxe que cobra a Renfe por circular por liñas ferroviarias en 2017, pero a CNMC oponse e limita a suba ao 4,2%, por temor a que se traslade ao prezo do billete dos viaxeiros.