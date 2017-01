AMP.- Renuncian á súa acta de deputado os conselleiros de Facenda, Infraestruturas, Cultura, Sanidade e Medio Rural

Os conselleiros de Facenda, Valeriano Martínez; de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez; de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez; de Sanidade, Jesús Vázquez; e de Medio Rural, Ángeles Vázquez, deixarán a súa acta de deputado no Pazo do Hórreo para centrarse no seu labor no Goberno da Xunta de Galicia.

En cambio, compatibilizarán Parlamento e Xunta o vicepresidente do Goberno galego e líder do PP de Pontevedra, Alfonso Rueda; a conselleira de Medio e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato; a titular de Mar, Rosa Quintana; o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde; e o titular de Política Social e presidente do PP ferrolano, José Manuel Rey Varela.

Os cinco conselleiros que renunciarán á súa acta, tal e como informou o Grupo Parlamentario Popular nun comunicado, procederán a asinar a súa dimisión durante a próxima semana --probablemente este mesmo luns-- co obxectivo de que os novos parlamentarios poidan tomar posesión dos seus escanos no primeiro Pleno que se celebre.

En concreto, os novos deputados pola provincia de A Coruña serán Soraya Salorio, 'número dous' do PP de Sada, e Gonzalo Trenor, quen regresa deste modo á Cámara galega. Pola súa banda, pola provincia de Pontevedra, tomarán posesión dos seus escanos Isabel Novo; o exalcalde de Tui Moisés Rodríguez; e o presidente local do PP de Pontevedra, Jacobo Moreira. A continuación, o Grupo Popular procederá a reordenar os seus portavocías de áreas e membros de cada comisión.

OS MÁIS VETERANOS

O presidente da Xunta e do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, optou polas catro persoas con máis antigüidade no seu Executivo --Rueda, Mato, Quintana e Conde-- e polo conselleiro de Política Social e presidente do PP ferrolano, José Manuel Rey Varela, para compatibilizar o traballo no Parlamento e no Goberno da Xunta.

Segundo indicaron a Europa Press fontes do partido, trátase dun xesto cara ás persoas que acompañan ao presidente dende 2012. En concreto, Rueda, Quintana e Mato xa formaban parte do primeiro Executivo de Feijóo, nomeado en abril de 2009. En cambio, Conde non foi conselleiro ata a segunda vitoria do PP no ano 2012, cando relevou a Javier Guerra.

Non obstante, estas mesmas fontes recordaron que Conde, "unha aposta persoal do presidente", xa formaba parte do Goberno galego en calidade de asesor antes de dar o salto dende o anonimato á carreira política para encabezar a carteira de Economía. Pero ademais, na última remodelación do Goberno da Xunta, sumou a área de Emprego ás que xa dirixía, que eran Economía e Industria.

O feito de que o emprego estea a mellorar, consideran dende o partido, outórgalle maior peso a Conde, sumado aos "bos resultados" que os populares obtiveron o pasado 25 de setembro na provincia de Lugo, onde o conselleiro de Economía encabezaba a candidatura do Partido Popular.

Así as cousas, Francisco Conde, home de confianza do presidente, foi gañando peso pouco a pouco no Goberno de Feijóo, pasando do total anonimato a desempeñar unha carreira política como titular de Economía, Emprego e Industria. Pero ademais, o feito de que Conde e Rei Varela manteñan a súa acta de deputado pódese interpretar como unha vontade do presidente da Xunta por reforzar tanto a área económica como a social.

REI VAREla, PESO LOCAL

Se o criterio para que Rueda, Mato, Quintana e Conde mantivesen a súa acta de parlamentario era a súa veteranía no Executivo galego, o argumento no caso de Rey Varela é o seu peso como presidente local. E é que preside o PP de Ferrol, onde exerceu como alcalde dende 2011 ata 2015, período no que tamén desempeñou o labor de presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Deste modo, será o único presidente local do partido que exercerá como representante da cidadanía tanto no Parlamento coma no Goberno galego.

Estas fontes do partido destacaron os "notables resultados" alcanzados por Rei Varela nas eleccións municipais de 2015. Non obstante, ao non obter a maioría absoluta --quedou a dous escanos-- non logrou revalidar a Alcaldía, que agora se atopa en mans de Jorge Suárez, de Ferrol en común.

No que respecta ao actual conselleiro de Política Social, que exerce este cargo dende outubro de 2015, dentro do partido non se descarta que poida optar de novo á Alcaldía de Ferrol nas próximas municipais, ao igual que soa o nome de Beatriz Mato para postularse á Alcaldía de A Coruña, actualmente encabezada por Xulio Ferreiro, de Marea Atlántica.

ESCAPAR DO DEBATE SUCESORIO

No que respecta a Alfonso Rueda, único vicepresidente do Goberno da Xunta e 'man dereita' de Feijóo, todas as quinielas apuntaban a que mantería a súa acta de deputado. Deste modo, o tamén presidente dos populares pontevedreses mantén o seu poder nun escenario no que o presidente galego busca escapar de calquera debate sucesorio e centrarse unicamente no Goberno da Xunta.

De feito, esta podería ser unha das razóns polas que decidiu que sexan un total de cinco persoas as que manteñan a súa acta como deputado: precisamente para non dar ningunha pista.