A banda galega Heredeiros da Crus inicia a xira do seu 25º aniversario en Bilbao

A banda galega Heredeiros da Crus actuará este venres, 3 de febreiro, na sala Fever de Bilbao dentro da xira con conmemórana o seu 25º aniversario, na que visitarán tamén Barcelona, Madrid e Ponferrada.

Segundo explicaron dende a organización, trátase do "primeiro dos actos previstos na celebración dun 25º aniversario que virá enchido de novidades e sorpresas arredor da mítica banda galega". As actividades culminarán a principios do 2018 coa saída dun novo traballo discográfico en formato vinilo.

Tras a súa primeira cita este venres en Bilbao, a xira recalará o sábado 4 na Sala Sidecar de Barcelona, o venres 10 na Sala Caracol de Madrid e o sábado 18 en Sala La Vaca de Ponferrada.