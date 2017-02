A 'vella' Pescanova perde tres millóns de euros no seu último exercicio fiscal

A 'vella' Pescanova rexistrou unhas perdas de 2,99 millóns de euros ao peche do seu último exercicio fiscal (que abrangue do 1 de decembro de 2015 ao 30 de novembro de 2016), fronte a un beneficio de 73,62 millóns de euros do exercicio precedente, segundo informou a sociedade de carteira, propietaria do 20% de Nova Pescanova, á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

O importe neto da cifra de negocios situouse en 104.000 euros, e o resultado de explotación alcanzou os 90.000 euros, mentres que os gastos de explotación ascenderon a 663.000 euros.

Tras finalizar a súa reestruturación en 2015, Pescanova pasou a ser unha sociedade o principal activo da cal é unha participación do 20% en Nueva Pescanova e unha conta a cobrar a Nueva Pescanova polos pasivos non segregados. Neste sentido, tanto os ingresos como os gastos correntes da sociedade son pouco significativos, na medida en que a súa estrutura de custos se reduciu significativamente ao se converter nunha sociedade de carteira.

Actualmente, Pescanova atópase recompilando a documentación necesaria para atender aos tres requirimentos da CNMV, que permita o levantamento da suspensión da cotización.

O valor desa carteira dependerá da evolución dos negocios de Nueva Pescanova e dos riscos e incertezas específicos desa participación, en especial dunha posible ampliación de capital en Nueva Pescanova de carácter dilutivo, cuxa posibilidade considera "moi alta"

Os administradores de Nueva Pescanova aprobaron un plan estratéxico que inclúe unha proposta de ampliación de capital por capitalización de créditos. De aprobarse pola xunta xeral de accionistas, isto suporá unha dilución na participación de Pescanova, que hoxe é do 20%, a unha cifra inferior ao 2%, "coa correspondente redución do valor da devandita participación", explica á CNMV.

A 'vella' Pescanova precisou que as perdas do seu último exercicio fiscal se deben á provisión de tres millóns de euros pola estimación realizada que recolle o custo da dilución de capital.

En 2016 deuse por rematada a reestruturación do grupo Pescanova, transcorridos case catro anos dende que entrou en concurso de acredores Pescanova.

A compañía destaca que todo este proceso reestruturación se fixo sen levar a cabo medidas forzadas de redución de emprego, o cal cualifica un "fito" na historia das recentes crises empresariais españolas.