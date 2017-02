A Xerencia sanitaria de Santiago enmarca os chamamentos para contratos no pacto de selección de persoal

A Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela replicou este luns que os chamamentos para contratos de persoal temporal de conformidade co establecido no vixente Pacto de selección de persoal estatutario temporal "asinado entre a Administración sanitaria e diversas centrais sindicais, entre elas CIG-Saúde".

Así o manifestaron fontes da Xerencia sanitaria compostelá a Europa Press por mor da denuncia de CIG-Saúde de "falta de imparcialidade" e "trato de favor" nas contratacións para o servizo de radioloxía.

Respecto diso, a Xerencia compostelá puntualiza que ese pacto de selección de persoal "establece a existencia de comisións periféricas de seguimento nas áreas de xestión integrada".

A comisión de seguimento da área de Xestión Integrada de Santiago "ten a composición establecida no mencionado pacto" e reúnese, segundo engaden as mesmas fontes, "de conformidade co previsto no mesmo, con carácter mensual".